Emeis sort de son plan de sauvegarde accélérée, quatre ans après le scandale Orpea

( AFP / LOIC VENANCE )

Emeis (ex-Orpea), le géant privé des Ehpad et cliniques en santé mentale, a annoncé lundi être sorti de son plan de sauvegarde accélérée, signe de la "normalisation" de la situation du groupe, quatre ans après le scandale né de révélations sur les pratiques de son ancienne direction.

Emeis est sorti "du plan de sauvegarde accélérée le 20 février 2026, à la suite de l'approbation de sa requête par le Tribunal des affaires économiques de Nanterre", indique-t-il dans un communiqué.

Cette décision lui permet "de franchir une nouvelle étape majeure dans la normalisation" de sa situation, "après trois années consacrées à sa refondation".

La procédure de sauvegarde accélérée avait été entamée fin 2023 afin d'effacer une partie de la dette colossale de l'entreprise et de permettre à un groupement d'actionnaires mené par la Caisse des dépôts d'en prendre le contrôle.

Le groupe, qui s'appelait alors Orpea, s'était retrouvé en grande difficulté financière, dans le sillage de la publication du livre "Les fossoyeurs" du journaliste Victor Castanet en janvier 2022. Celui-ci avait révélé des malversations financières de la direction de l'époque, ainsi que des mauvais traitements subis par les résidents.

La sortie du plan de sauvegarde a été rendue possible notamment par "la réalisation d'un plan de cessions majeur" et par la levée de nouveaux financements pour améliorer la structure du bilan de l'entreprise.

Elle s'explique aussi par "l'amélioration de la performance opérationnelle" depuis mi-2024, avec "une forte progression des taux d'occupation" de ses établissements et des marges opérationnelles positives, selon le communiqué.

Emeis, présent dans une vingtaine de pays, a réalisé un chiffre d'affaires de 5,9 milliards d'euros en 2025. Le groupe, désormais détenu à 50,3% par un groupement d'actionnaire mené par la Caisse des dépôts, accueille chaque année près de 280.000 résidents et patients principalement dans ses maisons de retraites et cliniques. Il propose également des résidences seniors et des services et soins à domicile.