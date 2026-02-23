Exosens double son résultat net, relève ses ambitions et... recule nettement à Paris
Exosens a enregistré un résultat net des activités poursuivies de 70,2 millions d'euros pour l'exercice 2025, en hausse de 106% par rapport à 2024. Le résultat net total s'élève à 42,7 millions d'euros, soit une progression de 39,2% sur un an.
Le chiffre d'affaires annuel ressort à 468,2 millions d'euros, en croissance de 22,1%, tiré par la forte demande en technologies de vision nocturne et d'imagerie pour la Défense, qui représente désormais 75% des ventes du groupe.
L'EBITDA ajusté atteint 151,6 millions d'euros, en hausse de 26,6%, correspondant à une marge de 32,4%, en progression de 115 points de base.
Le flux de trésorerie disponible reste solide à 57,3 millions d'euros, en léger recul de 2,4% par rapport à 2024, malgré une hausse des investissements industriels et du besoin en fonds de roulement.
"La performance 2025 reflète une forte croissance, une amélioration soutenue de la rentabilité et une solide génération de flux de trésorerie disponible. Nous poursuivons notre stratégie technologique au service d'applications critiques, avec des perspectives solides à long terme", a déclaré Jérôme Cerisier, directeur général d'Exosens.
Pour 2026, Exosens anticipe une nouvelle croissance à deux chiffres, avec un chiffre d'affaires compris entre 520 et 540 millions d'euros et un EBITDA ajusté attendu entre 168 et 178 millions d'euros. À moyen terme, le groupe vise désormais une croissance organique annuelle pouvant atteindre 15% pour les revenus et supérieure à 15% pour l'EBITDA ajusté, confirmant ainsi une ambition renforcée par rapport à ses précédentes perspectives.
A la suite de cette publication, Stifel confirme son conseil sur le titre Exosens, assorti d'un objectif de cours inchangé à 60 euros.
Le broker met en avant des résultats "au-dessus des attentes", avec un chiffre d'affaires au 4e trimestre de 140 millions d'euros contre 135 millions attendus par le consensus, et un EBITDA ajusté annuel de 152 millions d'euros, soit 5% par rapport aux anticipations. La croissance organique atteint 13% sur l'exercice, tirée par l'Amplification ( 15%) et la Detection & Imaging ( 5%).
Le bureau d'études évoque aussi une amélioration du mix-produit et des effets d'échelle, permettant une progression de la marge brute dans l'Amplification à 50,5% en 2025, malgré une marge inférieure aux attentes au 4e trimestre. Enfin, la guidance 2026 et les indications pour 2027 ressortent environ 5% au-dessus du consensus, portées par une visibilité accrue grâce à des contrats pluriannuels, dont un contrat majeur de 500 millions d'euros.
De son côté, Invest Securities partage aussi une opinion positive sur le titre, pointant un exercice 2025 "supérieur aux attentes", tant en C.A. qu'en rentabilité, et des perspectives 2026 jugées "solides".
L'action affiche encore une hausse de 140% sur les 12 mois écoulés.
