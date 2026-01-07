 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vallourec lance un programme de rachat d'actions de 200 millions d'euros
information fournie par Zonebourse 07/01/2026 à 18:14

Vallourec a dévoilé le lancement d'un programme de rachat d'actions qui se déroulera jusqu'au 30 juin 2026 et pour un montant total de 200 millions d'euros.

Les actions acquises par le spécialiste des tubes en acier sans soudure seront allouées à la couverture d'une partie des bons de souscription d'actions émis par Vallourec afin de réduire la dilution liée à leur exercice prévu avant fin juin 2026. Dans une moindre mesure, ces actions pourraient également couvrir les plans de rémunération à long terme des employés.

Par ailleurs, Vallourec prévoit de restituer le produit d'environ 300 millions d'euros attendu de l'exercice des BSA, ainsi que le montant excédentaire des 80 à 100% de la génération de trésorerie 2025 non utilisés pour des rachats d'actions, sous la forme d'un dividende intérimaire exceptionnel versé au 3ème trimestre 2026. Le retour total aux actionnaires est ainsi attendu à au moins 500 millions d'euros en 2026.

Dividendes
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

VALLOUREC
15,8200 EUR Euronext Paris -3,39%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / BERTRAND GUAY )
    Dassault Aviation relève son objectif de chiffre d'affaires 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 07.01.2026 19:32 

    Dassault Aviation révise en hausse son objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice 2025, marqué par une croissance de ses livraisons d'avions de combat Rafale et d'affaires Falcon, a annoncé mercredi le constructeur aéronautique français. La société, qui tablait ... Lire la suite

  • ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )
    Le groupe américain Chevron s'intéresse aux actifs étrangers du Russe Lukoil (presse)
    information fournie par Boursorama avec AFP 07.01.2026 19:26 

    Le groupe américain Chevron s'est associé avec la société d'investissements américaine Quantum Capital Group pour présenter une offre de reprise des actifs à l'étranger du géant russe Lukoil, visé par des sanctions américaines, rapporte mercredi le Financial Times. ... Lire la suite

  • ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )
    Julien Brun remplace Nicolas Béraud à la tête de Betclic (jeux et paris)
    information fournie par Boursorama avec AFP 07.01.2026 19:22 

    Julien Brun, ancien patron d'Unibet, a été nommé directeur général de l'opérateur de jeux en ligne Betclic, succédant à Nicolas Béraud qui prend la présidence de Banijay Gaming, la holding regroupant Betclic et l'allemand Tipico-Admiral, selon un communiqué publié ... Lire la suite

  • Arc France, grand fabricant historique de produits en verre pour les arts de la table, annonce avoir demandé son placement en redressement judiciaire ( AFP / Denis Charlet )
    Arts de la table: le verrier Arc placé en redressement judiciaire
    information fournie par AFP 07.01.2026 19:18 

    Arc France, grand fabricant historique de produits en verre pour les arts de la table, a été placé mercredi en redressement judiciaire en raison d'une "dégradation sévère et continue" de son environnement de marché, faisant redouter des centaines de suppressions ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank