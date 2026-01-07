Vallourec lance un programme de rachat d'actions de 200 millions d'euros
information fournie par Zonebourse 07/01/2026 à 18:14
Les actions acquises par le spécialiste des tubes en acier sans soudure seront allouées à la couverture d'une partie des bons de souscription d'actions émis par Vallourec afin de réduire la dilution liée à leur exercice prévu avant fin juin 2026. Dans une moindre mesure, ces actions pourraient également couvrir les plans de rémunération à long terme des employés.
Par ailleurs, Vallourec prévoit de restituer le produit d'environ 300 millions d'euros attendu de l'exercice des BSA, ainsi que le montant excédentaire des 80 à 100% de la génération de trésorerie 2025 non utilisés pour des rachats d'actions, sous la forme d'un dividende intérimaire exceptionnel versé au 3ème trimestre 2026. Le retour total aux actionnaires est ainsi attendu à au moins 500 millions d'euros en 2026.
Valeurs associées
|15,8200 EUR
|Euronext Paris
|-3,39%
A lire aussi
-
Dassault Aviation révise en hausse son objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice 2025, marqué par une croissance de ses livraisons d'avions de combat Rafale et d'affaires Falcon, a annoncé mercredi le constructeur aéronautique français. La société, qui tablait ... Lire la suite
-
Le groupe américain Chevron s'est associé avec la société d'investissements américaine Quantum Capital Group pour présenter une offre de reprise des actifs à l'étranger du géant russe Lukoil, visé par des sanctions américaines, rapporte mercredi le Financial Times. ... Lire la suite
-
Julien Brun, ancien patron d'Unibet, a été nommé directeur général de l'opérateur de jeux en ligne Betclic, succédant à Nicolas Béraud qui prend la présidence de Banijay Gaming, la holding regroupant Betclic et l'allemand Tipico-Admiral, selon un communiqué publié ... Lire la suite
-
Arc France, grand fabricant historique de produits en verre pour les arts de la table, a été placé mercredi en redressement judiciaire en raison d'une "dégradation sévère et continue" de son environnement de marché, faisant redouter des centaines de suppressions ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer