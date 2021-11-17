Vallourec en perte au T3, abaisse ses perspectives pour 2021
information fournie par Reuters17/11/2021 à 18:10
17 novembre (Reuters) - VALLOUREC VLLP.PA :
* CA AU T3 EUR 834 MLNS CONTRE EUR 716 MLNS L'AN DERNIER
* PERTE NETTE AU T3 EUR 7 MLNS CONTRE UNE PERTE DE 69 MLNS L'AN DERNIER
* RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION AU T3 EUR 128 MLNS CONTRE EUR 71 MLNS L'AN DERNIER
* FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE À FIN T3 EUR -103 MLNS CONTRE EUR 35 MLNS L'AN DERNIER
* DETTE NETTE À FIN T3 EUR 993 MLNS CONTRE EUR 2,33 MDS L'AN DERNIER
* VISE DÉSORMAIS UNE CONSOMMATION DE FLUX DE TRÉSORERIE COMPRISE ENTRE - 380 ET - 300 MILLIONS D’EUROS POUR 2021
* UNE DYNAMIQUE DE PRISES DE COMMANDES PLUS FORTE QUE PRÉVUE POUR DES LIVRAISONS EN 2022, AVEC LESPRIX DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DE L'ÉNERGIE, ENTRAÎNERA UNE AUGMENTATION PLUS IMPORTANTE DES STOCKS À LA FIN DE L'ANNÉE
* PERSPECTIVES 2021: AU BRÉSIL, L’ACTIVITÉ DES MARCHÉS DE L’INDUSTRIE DEVRAIT SE MAINTENIR À DES NIVEAUX ÉLEVÉS ET BÉNÉFICIER DE PRIX FAVORABLES
* PERSPECTIVES 2021 EN INDUSTRIE ET AUTRES: EN EUROPE, LES HAUSSES DES COÛTS DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DE L’ÉNERGIE DEVRAIT PESER SUR LES RÉSULTATS
* PÉTROLE ET GAZ: DANS LES RÉGIONS EA-MEA, L’ACTIVITÉ D’APPELS D’OFFRES A REDÉMARRÉ ET DEVRAIT POSITIVEMENT IMPACTER LES VOLUMES EN 2022
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(Bureau de Gdansk)
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