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+ fortes hausses et baisses SBF 120

Vallourec en perte au T3, abaisse ses perspectives pour 2021
information fournie par Reuters17/11/2021 à 18:10

17 novembre (Reuters) - VALLOUREC VLLP.PA :

* CA AU T3 EUR 834 MLNS CONTRE EUR 716 MLNS L'AN DERNIER

* PERTE NETTE AU T3 EUR 7 MLNS CONTRE UNE PERTE DE 69 MLNS L'AN DERNIER

* RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION AU T3 EUR 128 MLNS CONTRE EUR 71 MLNS L'AN DERNIER

* FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE À FIN T3 EUR -103 MLNS CONTRE EUR 35 MLNS L'AN DERNIER

* DETTE NETTE À FIN T3 EUR 993 MLNS CONTRE EUR 2,33 MDS L'AN DERNIER

* VISE DÉSORMAIS UNE CONSOMMATION DE FLUX DE TRÉSORERIE COMPRISE ENTRE - 380 ET - 300 MILLIONS D’EUROS POUR 2021

* UNE DYNAMIQUE DE PRISES DE COMMANDES PLUS FORTE QUE PRÉVUE POUR DES LIVRAISONS EN 2022, AVEC LESPRIX DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DE L'ÉNERGIE, ENTRAÎNERA UNE AUGMENTATION PLUS IMPORTANTE DES STOCKS À LA FIN DE L'ANNÉE

* PERSPECTIVES 2021: AU BRÉSIL, L’ACTIVITÉ DES MARCHÉS DE L’INDUSTRIE DEVRAIT SE MAINTENIR À DES NIVEAUX ÉLEVÉS ET BÉNÉFICIER DE PRIX FAVORABLES

* PERSPECTIVES 2021 EN INDUSTRIE ET AUTRES: EN EUROPE, LES HAUSSES DES COÛTS DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DE L’ÉNERGIE DEVRAIT PESER SUR LES RÉSULTATS

* PÉTROLE ET GAZ: DANS LES RÉGIONS EA-MEA, L’ACTIVITÉ D’APPELS D’OFFRES A REDÉMARRÉ ET DEVRAIT POSITIVEMENT IMPACTER LES VOLUMES EN 2022

Pour plus de détails, cliquez sur VLLP.PA

(Bureau de Gdansk)

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