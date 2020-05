Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec en perte au T1, pas de "plan B" à l'augmentation de capital Reuters • 13/05/2020 à 18:02









13 mai (Reuters) - Vallourec VLLP.PA annonce mercredi dans un communiqué: * UNE PERTE NETTE PDG DE €74 MLNS AU T1, EBITDA DE 68 MLNS (STABLE), CA DE 853 MLNS (-17%) * QUE LES PROCHAINS TRIMESTRES DEVRAIENT MONTRER UNE SÉVÈRE DÉTÉRIORATION DES RÉSULTATS EN AMÉRIQUE DU NORD - COMMUNIQUÉ * QUE CETTE DÉTÉRIORATION DEVRAIT ÊTRE COMPENSÉE DANS UNE LARGE MESURE PAR UNE ACTIVITÉ ACCRUE DANS L'OFFSHORE BRÉSILIEN NOTAMMENT * QU'IL COMPTE PROCÉDER À SON AUGMENTATION DE CAPITAL DÈS QUE L'ENVIRONNEMENT OFFRIRA UNE MEILLEURE VISIBILITÉ ET QUE LES CONDITIONS DE MARCHÉ LE PERMETTRONT * QU'IL PRÉVOIT DE RÉDUIRE DE 20 % SON ENVELOPPE D'ENVIRON €200 MLNS D'INVESTISSEMENTS ANNONCÉE EN FÉVRIER * QU'IL PRÉVOIT €130 MLNS D'ÉCONOMIES BRUTES EN 2020 EN PLUS DE SON PROGRAMME DE RÉDUCTION DE COÛTS * QUE LA CONSOMMATION DE FLUX DE TRÉSORERIE EN 2020 DEVRAIT ÊTRE FORTEMENT RÉDUITE PAR RAPPORT AU T1 * QU'IL N'A PAS DE "PLAN B" À SON PROJET D'AUGMENTATION DE CAPITAL, CELLE-CI RESTE SON SCÉNARIO-DIRECTEUR FINANCIER Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur VLLP.PA

Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris -2.01%