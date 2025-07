Intranet: l'éditeur français LumApps fusionne avec son concurrent suisse Beekeeper

Sébastien Ricard à Tassin-la-Demi-Lune, le 23 février 2021. ( AFP / JEFF PACHOUD )

L'éditeur français de plateformes intranet LumApps va fusionner avec son concurrent suisse Beekeeper pour former une nouvelle entité valorisée à plus d'1 milliard de dollars et disposant d'une présence internationale renforcée, ont annoncé mercredi les deux entreprises.

"Ensemble, LumApps et Beekeeper accompagneront tous les employés, partout, dans cette nouvelle ère du travail", a commenté Sébastien Ricard, cofondateur de LumApps, qui prendra la tête du nouvel ensemble.

L'entité issue de la fusion comptera plus de 7 millions d'utilisateurs, avec près de 150 millions de dollars de revenus récurrents annuels, ont précisé les deux entreprises dans un communiqué.

L'objectif est d'atteindre 100 millions d'utilisateurs d'ici 2030.

LumApps, dont le siège est situé près de Lyon, édite une plateforme de travail collaboratif, qui rassemble via un point d'entrée unique toutes les fonctions nécessaires au salarié pour travailler, accéder à ses documents et dialoguer avec ses collègues et sa hiérarchie.

Les applications, données et informations sont accessibles via une interface d'intelligence artificielle (IA) conversationnelle.

L'entreprise compte parmi ses clients la RATP ou encore les Galeries Lafayette.

Fondé en 2012 et présent en Allemagne, au Royaume-Uni, en Pologne et aux Etats-unis, Beekeeper a de son côté conçu une plateforme mobile dédiée aux employés sans bureau fixe, dans la restauration et l'hôtellerie par exemple.

Parmi ses clients, on peut citer Hamra Enterprises, qui gère des restaurants de la chaîne de restauration rapide américaine Wendy's.

"Ce rapprochement aligne parfaitement les leviers de croissance", avec "une plateforme intégrée, une couverture mondiale élargie, et une accélération immédiate de l'échelle", d'après le communiqué.

Le montant de l'opération, qui doit être finalisée dans la deuxième moitié de juillet, n'a pas été dévoilé.