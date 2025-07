TotalEnergies: étend son partenariat avec AES information fournie par Cercle Finance • 02/07/2025 à 15:33









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce la finalisation de l'acquisition d'une participation de 50 % dans le portefeuille solaire, éolien et de stockage par batterie (BESS) d'AES Dominicana Renewables Energy.



Cette transaction fait suite à l'acquisition par TotalEnergies en 2024 d'une participation de 30 % dans les actifs solaires et BESS d'AES actuellement en construction à Porto Rico.



Ce portefeuille combiné représente une capacité de production renouvelable et de stockage de plus de 1,5 GW dans les Caraïbes.



Le portefeuille renouvelable d'AES en République dominicaine comprend plus de 1 GW de projets éoliens, solaires et de stockage par batterie, dont 410 MW déjà opérationnels ou en construction.



Ce portefeuille comprend aussi plus de 500 MW de capacités solaires et éoliennes en développement, ainsi que des projets BESS, qui seront intégrés aux parcs solaires.



Le portefeuille renouvelable d'AES à Porto Rico représente une capacité de 485 MW de projets solaires et de stockage par batterie en construction, dont 200 MW de projets solaires.



'Ces nouvelles transactions contribueront à nos objectifs de 35 W de capacités brutes renouvelables en 2025 et de plus de 100 TWh de production d'électricité à horizon 2030' a déclaré Stéphane Michel, Directeur général Gas, Renewables & Power de TotalEnergies.





Valeurs associées TOTALENERGIES 53,3900 EUR Euronext Paris +1,99%