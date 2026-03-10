 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vallourec en appui à un important projet de CCS en Californie
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 07:44

Vallourec annonce avoir accompagné le développement de Carbon TerraVault I (CTV I), un projet pionnier de capture et de stockage du carbone (CCS) de California Resources Corporation (CRC), sur le site d'Elk Hills Field, dans le comté de Kern, en Californie.

Ce projet inédit est la première installation CCS de l'État de Californie à obtenir les permis de classe VI de la part de l'EPA ( Environmental Protection Agency ) pour l'injection et le stockage de CO2 dans d'anciens réservoirs de pétrole et de gaz.

La première injection de CO2 dans le cadre du projet CTV I est prévue au printemps 2026. CTV I devrait permettre de stocker un total de 38 millions de tonnes de CO2, qui contribueront aux plus de 350 millions de tonnes de stockage estimées pour l'ensemble du projet CTV.

Afin de garantir une injection de CO2 sûre et fiable dans des conditions de puits exigeantes, Vallourec a fourni des connexions VAM 21 premium et des tubes en alliage résistant à la corrosion (CRA), qualifiés pour répondre aux spécifications techniques du projet.

"Notre technologie CLEANWELL sans graisse a été déployée pour la première fois dans le cadre d'un projet CCS onshore pour garantir des opérations plus propres et plus durables", précise le fabricant français de tubes sans soudure.

La commande incluait des tubes de différents diamètres, une gamme complète d'accessoires adaptés aux besoins du projet, ainsi que le support opérationnel des experts VAM Field Service pour assurer la bonne installation des tubes et l'intégrité des puits à long terme.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

VALLOUREC
19,505 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Lindt & Sprüngli abaisse son objectif de ventes pour 2026 face aux incertitudes géopolitiques
    information fournie par Boursorama avec AFP 10.03.2026 08:30 

    Le chocolatier suisse Lindt & Sprüngli a abaissé son objectif de ventes pour 2026, invoquant "les incertitudes géopolitiques" lors de la publication mardi de ses résultats annuels. Le groupe connu pour ses pralines Lindor et ses lapins de Pâques dorés table

  • Rodolphe Saadé à Mumbai le 17 février 2026. ( AFP / LUDOVIC MARIN )
    CMA Media relance son projet de rapprochement de La Tribune et BFM Business
    information fournie par Boursorama avec AFP 10.03.2026 08:28 

    Le groupe CMA Media veut réunir les rédactions numériques de son journal La Tribune et de sa chaîne télé BFM Business pour créer un pôle d'information économique commun, a-t-il annoncé lundi, quatre mois après le rejet par le personnel d'une première mouture du ... Lire la suite

  • La Caisse des dépôts, à Paris. ( AFP / LUIS ROBAYO )
    Logement social : CDC Habitat va changer de patron
    information fournie par Boursorama avec AFP 10.03.2026 08:26 

    La Caisse des dépôts (CDC) va proposer de nommer à la tête de sa filiale dédiée à l'habitat Clément Lecuivre, actuellement directeur général de CDC Habitat, en remplacement d'Anne-Sophie Grave, selon un communiqué publié lundi. Cette nomination est soumise à l'approbation ... Lire la suite

  • Maxime Séché, Directeur Général de Séché Environnement, à Davos le 20 janvier 2026. ( AFP / LUDOVIC MARIN )
    Déchets: Séché Environnement voit reculer son bénéfice net, pénalisé par la France
    information fournie par Boursorama avec AFP 10.03.2026 08:25 

    Le groupe familial Séché Environnement, spécialiste du traitement des déchets, a vu son bénéfice net reculer de près de 40% en 2025, à 21 millions d'euros, pénalisé par ses activités en France, selon des résultats publiés lundi. Le chiffre d'affaires est en progression ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank