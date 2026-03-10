Vallourec en appui à un important projet de CCS en Californie
Ce projet inédit est la première installation CCS de l'État de Californie à obtenir les permis de classe VI de la part de l'EPA ( Environmental Protection Agency ) pour l'injection et le stockage de CO2 dans d'anciens réservoirs de pétrole et de gaz.
La première injection de CO2 dans le cadre du projet CTV I est prévue au printemps 2026. CTV I devrait permettre de stocker un total de 38 millions de tonnes de CO2, qui contribueront aux plus de 350 millions de tonnes de stockage estimées pour l'ensemble du projet CTV.
Afin de garantir une injection de CO2 sûre et fiable dans des conditions de puits exigeantes, Vallourec a fourni des connexions VAM 21 premium et des tubes en alliage résistant à la corrosion (CRA), qualifiés pour répondre aux spécifications techniques du projet.
"Notre technologie CLEANWELL sans graisse a été déployée pour la première fois dans le cadre d'un projet CCS onshore pour garantir des opérations plus propres et plus durables", précise le fabricant français de tubes sans soudure.
La commande incluait des tubes de différents diamètres, une gamme complète d'accessoires adaptés aux besoins du projet, ainsi que le support opérationnel des experts VAM Field Service pour assurer la bonne installation des tubes et l'intégrité des puits à long terme.
