Aramco affiche une baisse de son bénéfice annuel et annonce son premier rachat d'actions

PHOTO DE FICHIER : Le champ pétrolier d'Aramco dans le quartier vide

par Yousef Saba

Aramco a fait état mardi ‌d'une baisse de 12% de son bénéfice annuel, principalement due à la baisse des prix du ​brut, mais le premier exportateur mondial de pétrole a également annoncé rachèterait jusqu'à 3 milliards de dollars (2,58 milliards d'euros) d'actions dans le cadre de son tout premier programme de rachat.

Le programme de rachat ​d'actions sera mené au cours des 18 prochains mois. Jusqu'à présent, Aramco comptait sur ses dividendes massifs pour récompenser ses actionnaires.

Ces ​résultats interviennent à un moment de forte volatilité ⁠sur les marchés mondiaux du pétrole, alors que la guerre israélo-américaine contre l'Iran a conduit ‌à la quasi-fermeture du détroit d'Ormuz et contraint plusieurs producteurs régionaux à réduire leur production.

Le Brent, qui a atteint près de 120 dollars lundi, se négocie ​autour de 93 dollars mardi.

Aramco ‌a publié un bénéfice net de 93,4 milliards de dollars pour 2025, ⁠tandis que les analystes tablaient sur 95,6 milliards selon les données compilées par LSEG.

Au quatrième trimestre, le bénéfice net a chuté de 20,5% pour s'établir à près de 17,8 milliards de dollars en ⁠raison de la ‌hausse des coûts d'exploitation, marquant ainsi son douzième trimestre consécutif de baisse en ⁠glissement annuel.

Aramco a confirmé le versement d'un dividende de base de 21,1 milliards de dollars pour ‌le quatrième trimestre et de 219 millions de dividendes liés à la performance, ⁠un mécanisme calculé sur la base du flux de trésorerie disponible introduit ⁠à la suite des ‌bénéfices exceptionnels enregistrés en 2022 après la guerre en Ukraine.

Le montant total des dividendes versés pour l'année ​s'est élevé à 85,5 milliards de dollars, contre ‌124 milliards en 2024.

Aramco est depuis longtemps une vache à lait pour l'État saoudien, qui dépend des combustibles fossiles pour ​plus de la moitié de ses recettes publiques. Le royaume détient directement près de 81,5% de la société et son investisseur souverain, le Fonds d'investissement public, en détient 16% supplémentaires.

Le ⁠chiffre d'affaires total de l'année a baissé de 7,2% pour s'établir à 415,8 milliards de dollars, en raison de la faiblesse des prix du pétrole brut, ainsi que des produits raffinés et chimiques.

Le ratio d'endettement de la société, qui mesure son niveau d'endettement, est tombé à 3,8% à la fin de 2025, contre 4,5% à la fin de 2024.

(Rédigé par Yousef Saba ; version française Coralie ​Lamarque, édité par Augustin Turpin)