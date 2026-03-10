 Aller au contenu principal
France-Le déficit commercial s'établit à €1,843 md fin janvier
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 10:53

Une personne marche dans un marché devant l'ancienne Bourse de Paris



Le ​déficit commercial de la France ​s'est établi ​à ⁠1,843 milliard d'euros ‌à fin janvier, montrent ​les ‌données ⁠publiées mardi par le ⁠bureau ‌des Douanes françaises.

À ⁠la ‌fin ⁠du mois de ⁠décembre, ‌le déficit ​s'élevait ‌à 4,298 milliards d'euros (révisé ​de ⁠4,843 milliards d'euros).

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin ​Turpin)

