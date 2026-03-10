Hugo Boss-Bénéfice 2025 supérieur au consensus, baisse du dividende

Magasin Boss sur Regent Street à Londres

Hugo Boss a ‌fait état mardi d'un bénéfice d'exploitation annuel ​supérieur au consensus, même si le groupe de mode allemand a signalé un contexte économique incertain, entre ​craintes géopolitiques et évolution rapide du secteur.

Le bénéfice avant intérêts ​et impôts (Ebit) annuel est ⁠ressorti à 391 millions d'euros, contre 361 millions ‌un an plus tôt et au-dessus des attentes des analystes, qui tablaient en ​moyenne sur ‌379 millions d'euros dans un consensus compilé ⁠par Hugo Boss.

"L'année 2025 a une fois de plus mis en évidence la transformation rapide de ⁠notre secteur, ‌façonnée par l'innovation technologique, l'évolution des préférences ⁠des consommateurs et l'incertitude macroéconomique et géopolitique ‌persistante", a déclaré le président du ⁠directoire Daniel Grieder dans un communiqué.

Les groupes ⁠de luxe ont ‌été confrontés à une baisse des dépenses de ​consommation, le secteur ‌étant touché par un ralentissement de la demande dans le domaine de ​la mode et des accessoires, en particulier aux États-Unis et en Chine.

Hugo Boss ⁠a déclaré proposer un dividende de 0,04 euro par action au titre de l'exercice 2025, contre 1,40 euro un an plus tôt.

(Rédigé par Ozan Ergenay à Gdansk; version française Augustin Turpin, édité ​par Blandine Hénault)