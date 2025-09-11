 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 839,00
+0,93%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Vallourec décroche un contrat majeur avec Petrobras au Brésil
information fournie par Zonebourse 11/09/2025 à 18:15

(Zonebourse.com) -




Vallourec annonce avoir remporté un contrat significatif auprès de Petrobras pour la fourniture de solutions OCTG (Oil Country Tubular Goods) destinées aux opérations offshore au Brésil de 2026 à 2029.

L'accord, qui pourrait générer jusqu'à 1 MdUSD de chiffre d'affaires, constitue la plus importante attribution en volumes et revenus depuis la mise en place des appels d'offres ouverts par Petrobras, souligne le communiqué du groupe.

Le contrat couvre la fourniture de tubes sans soudure et de connexions premium VAM de 4,5' à 18', ainsi que des services associés onshore et offshore, allant de l'ingénierie à la gestion des stocks et aux opérations de maintenance.

Philippe Guillemot, Président du Conseil d'administration et Directeur Général, souligne que ce succès 'illustre la capacité de Vallourec à répondre aux exigences complexes de ses clients' et confirme le positionnement du Groupe au Brésil grâce à son excellence technique et son partenariat de long terme avec Petrobras.











Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

VALLOUREC
15,2850 EUR Euronext Paris +1,09%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank