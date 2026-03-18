Vallourec décroche un contrat CCS en Indonésie
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 08:17
"Ce succès confirme l'expertise technique de Vallourec dans la maîtrise des défis complexes liés aux projets CCS offshore, un domaine d'importance stratégique pour la transformation énergétique mondiale", indique le management.
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