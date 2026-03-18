information fournie par Reuters • 18/03/2026 à 07:04

Vallourec-Contrat de stockage de carbone avec BP Berau Ltd.

Vallourec SA VLLP.PA :

* REMPORTE UN CONTRAT DE STOCKAGE DE CARBONE AVEC BP BERAU LTD. POUR LE PREMIER PROJET DE PUITS D'INJECTION OFFSHORE EN PAPOUASIE, INDONÉSIE

Texte original nGNX6KHGtC Pour plus de détails, cliquez sur VLLP.PA

(Rédaction de Gdansk)