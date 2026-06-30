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Vallourec-Contrat avec Azule Energy pour un projet offshore en Angola
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 07:17

Vallourec VLLP.PA a annoncé mardi avoir remporté un contrat "majeur" auprès d’Azule Energy, coentreprise réunissant Eni ENI.MI et BP BP.L ., pour fournir plus de 26.000 tonnes de line pipes en acier carbone sans soudure destinées au projet de développement offshore Greater PAJ en Angola.

Les livraisons débuteront en juillet 2027 et se poursuivront jusqu’en décembre 2027, selon un communiqué.

(Rédigé par Matthieu Huchet)

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