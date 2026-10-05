Vallourec confie sa direction digitale et IT à Isabelle Quéméneur

Vallourec annonce la nomination d'Isabelle Quéméneur au poste de Directrice digital & systèmes d'information du Groupe. Elle rejoint également le Comité exécutif à compter du 5 octobre 2026.

Précédemment Directrice des technologies (CTO) de Danone, fonction qu'elle occupait depuis mars 2023, Isabelle Quéméneur dispose de près de trente ans d'expérience au sein de grands groupes internationaux. Elle a notamment exercé des responsabilités à Paris et à New York chez Société Générale, AXA et Sanofi.

Cette nomination s'inscrit dans la poursuite de la transformation numérique de Vallourec, avec pour priorités la création de valeur pour les clients, la modernisation des environnements de travail, la cybersécurité et l'essor de l'intelligence artificielle.