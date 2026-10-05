Schneider Electric chute après le rachat de PTC, le marché s'inquiète de la facture

Le groupe technologique plonge de 8% lundi matin à la Bourse de Paris, dans un CAC 40 en baisse de 0,50%. Si le rachat de l'américain PTC est jugé stratégiquement pertinent par les analystes, son montant et son impact sur l'endettement du groupe français suscitent des inquiétudes.

Schneider Electric a annoncé lundi la conclusion d'un accord définitif pour acquérir l'éditeur américain de logiciels d'ingénierie PTC pour environ 22,6 milliards de dollars, soit près de 20,1 milliards d'euros. L'offre fait ressortir une prime de 42,3% par rapport au dernier cours de clôture de PTC et de 46,1% par rapport à son cours moyen pondéré des 30 séances précédant l'annonce.

Coté à New York, PTC figure parmi les principaux acteurs mondiaux des logiciels de conception de produits industriels complexes, d'ingénierie et de gestion des données. Fort de plus de 30 000 clients dans le monde, le groupe a réalisé 2,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2025, avec une marge d'EBITA ajusté d'environ 40%.

Après Aveva et, plus récemment, Cognite, cette nouvelle acquisition confirme les ambitions de Schneider Electric dans les logiciels industriels. Le groupe français entend bâtir une plateforme mondiale combinant logiciels industriels et intelligence artificielle, avec une offre ouverte et interopérable.

La finalisation de l'opération est attendue d'ici au troisième trimestre 2027, sous réserve notamment du feu vert des autorités réglementaires.

Les analystes reconnaissent largement la logique industrielle du rapprochement

Jefferies maintient ainsi sa recommandation à l'achat, estimant que PTC permet à Schneider Electric de combler certaines lacunes de son portefeuille, notamment dans la gestion du cycle de vie des produits (PLM) et la conception assistée par ordinateur (CAO), tout en renforçant sa présence dans les industries manufacturières.

La banque américaine met également en avant la qualité de PTC, qui bénéficie d'une croissance solide, d'une forte proportion de revenus récurrents et de marges élevées. Le recul des valorisations des éditeurs de logiciels, sur fond d'interrogations concernant l'impact de l'intelligence artificielle sur le secteur, permet en outre à Schneider Electric de réaliser l'acquisition à un multiple historiquement relativement bas.

Jefferies relève néanmoins que la création de valeur dépendra en partie de synergies de revenus, par nature plus difficiles et plus longues à matérialiser que les économies de coûts. Les incertitudes liées aux conséquences de l'IA sur la valorisation des logiciels industriels pourraient également continuer à peser sur le titre.

AlphaValue partage le constat d'une opération stratégiquement cohérente, mais se montre plus prudent sur ses conséquences financières. Avec PTC et Aveva, le portefeuille logiciel de Schneider Electric dépassera désormais 5 milliards d'euros de revenus et les logiciels et services représenteront 24% du chiffre d'affaires pro forma.

Le principal sujet d'inquiétude concerne toutefois le bilan. Selon AlphaValue, l'opération sera financée par 5 à 6 milliards d'euros de fonds propres et 16 à 17 milliards d'euros de dette, ramenant le levier financier vers trois fois l'Ebitda. La suspension du programme de rachat d'actions en 2027 constitue un autre signal susceptible de déplaire au marché. Après plusieurs acquisitions importantes, les investisseurs pourraient surtout s'interroger sur le temps nécessaire à Schneider Electric pour intégrer ses nouvelles activités et se désendetter.

Ces inquiétudes contrastent avec des perspectives opérationnelles toujours solides. Deutsche Bank reste positive sur le groupe et anticipe un nouveau trimestre dynamique dans la gestion de l'énergie, tandis que l'automatisation industrielle devrait également enregistrer une croissance robuste malgré une base de comparaison plus exigeante.

La banque s'attend à un relèvement de l'objectif de croissance organique 2026 à 12%-15%, contre 10%-13% auparavant. Elle a relevé de 2% ses prévisions de bénéfice par action et porté son objectif de cours de 320 à 325 euros, tout en maintenant sa recommandation "acheter".

Depuis le début de l'année, le titre progresse de 18%.