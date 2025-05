Vallourec: baisse de 12% du RBE trimestriel information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 09:20









(CercleFinance.com) - Vallourec dévoile au titre de son premier trimestre 2025 un RBE (résultat brut d'exploitation) de 207 millions d'euros, en baisse de 12% en comparaison annuelle, et représentant une marge de 20,9% pour un chiffre d'affaires stable à 991 millions.



'Une fois encore, notre stratégie de montée en gamme nous a permis de générer une rentabilité solide pour notre segment tubes et pour notre mine au Brésil, où les bénéfices de la phase 1 du projet d'extension sont tangibles', commente son PDG Philippe Guillemot.



'Nous avons par ailleurs généré un flux de trésorerie solide au cours du trimestre, ce qui nous permet d'afficher un dixième trimestre consécutif de génération de trésorerie positive - preuve évidente du potentiel de flux de trésorerie du New Vallourec', poursuit-il.



En termes de perspectives, le fabricant de tubes sans soudure anticipe un RBE entre 170 à 200 millions d'euros au deuxième trimestre, et confirme prévoir un RBE en progression au second semestre 2025, par rapport au premier semestre de l'année.





Valeurs associées VALLOUREC 16,7600 EUR Euronext Paris -3,15%