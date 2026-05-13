Vallourec anticipe une baisse de son RBE groupe au deuxième trimestre 2026
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 08:30
Le chiffre d'affaires sur ce trimestre a diminué en glissement annuel de 68 MUSD pour atteindre les 975 MUSD. Le résultat net a reculé de 2 MUSD pour s'élever à 87 MUSD.
"Nous avons également converti plus de 60% de notre résultat brut d'exploitation en trésorerie, soit 10 points de pourcentage de plus qu'au premier trimestre 2025. Ceci illustre une amélioration qualitative de notre performance, portée par notre travail constant sur l'efficacité opérationnelle et sur la gestion du besoin en fonds de roulement", a souligné Philippe Guillemot, président du Conseil d'administration et directeur général.
Vallourec confirme son intention de distribuer près de 650 MEUR aux actionnaires d'ici août.
Concernant ses prévisions, Vallourec indique que "le RBE Groupe au deuxième trimestre 2026 est attendu entre 175 et 205 MUSD", soit un recul par rapport à ce premier trimestre.
Pour le segment Tubes, les volumes et le RBE par tonne devraient diminuer séquentiellement, en prenant en compte une période de perturbation au Moyen-Orient plus longue qu'au premier trimestre et des surcoûts liés à la guerre qui seront en grande partie compensés au-delà du deuxième trimestre.
Pour le segment Mine & Forêts, la production vendue devrait s'élever à environ 1,4 million de tonnes.
Les résultats annuels 2026 devraient être influencés par les dynamiques suivantes :
1/ Segment Tubes en Amérique du Nord :
- maintien d'un niveau élevé des volumes de vente grâce aux gains de parts de marché réalisés par Vallourec au cours de l'année 2025 et à des niveaux d'activité plus élevés chez certains clients.
- hausse des prix de marché aux Etats-Unis portée par l'amélioration des conditions d'offre et de demande du secteur, compensant largement les augmentations des coûts de l'énergie et des matières premières.
2 / Segment Tubes à l'international :
- baisse des volumes de vente au premier semestre 2026 en raison d'un ralentissement des prises de commandes au second semestre 2025, des itinéraires de livraison plus longs sur certains marchés du Moyen-Orient et un nombre limité de reports de commandes.
- reprise de l'activité à l'international laissant présager une augmentation des volumes au second semestre, en faisant l'hypothèse que la situation géopolitique ne se détériore pas de manière significative.
- prix de marché globalement stables par rapport au second semestre 2025, avec certains contrats clients permettant des hausses sélectives de prix.
3/ Production de minerai de fer vendue d'environ 5,5 millions de tonnes.
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