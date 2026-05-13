 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vallourec anticipe une baisse de son RBE groupe au deuxième trimestre 2026
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 08:30

Au premier trimestre 2026, le RBE (résultat brut d'exploitation) groupe de Vallourec ressort à 220 millions de dollars, stable par rapport au premier trimestre de l'année 2025, avec une amélioration de la marge brute d'exploitation à 22,6%, soit une hausse d'environ 200 points de base par rapport au trimestre précédent. Ce RBE se situe dans le dans le haut de sa fourchette prévisionnelle. Sur cette période, le fabricant de tubes sans soudure affiche une solide génération de trésorerie de 135 MUSD (contre 110 MUSD un an avant), avec une trésorerie nette de 67 MUSD, après 107 MUSD de rachats d'actions.

Le chiffre d'affaires sur ce trimestre a diminué en glissement annuel de 68 MUSD pour atteindre les 975 MUSD. Le résultat net a reculé de 2 MUSD pour s'élever à 87 MUSD.

"Nous avons également converti plus de 60% de notre résultat brut d'exploitation en trésorerie, soit 10 points de pourcentage de plus qu'au premier trimestre 2025. Ceci illustre une amélioration qualitative de notre performance, portée par notre travail constant sur l'efficacité opérationnelle et sur la gestion du besoin en fonds de roulement", a souligné Philippe Guillemot, président du Conseil d'administration et directeur général.

Vallourec confirme son intention de distribuer près de 650 MEUR aux actionnaires d'ici août.

Concernant ses prévisions, Vallourec indique que "le RBE Groupe au deuxième trimestre 2026 est attendu entre 175 et 205 MUSD", soit un recul par rapport à ce premier trimestre.

Pour le segment Tubes, les volumes et le RBE par tonne devraient diminuer séquentiellement, en prenant en compte une période de perturbation au Moyen-Orient plus longue qu'au premier trimestre et des surcoûts liés à la guerre qui seront en grande partie compensés au-delà du deuxième trimestre.

Pour le segment Mine & Forêts, la production vendue devrait s'élever à environ 1,4 million de tonnes.

Les résultats annuels 2026 devraient être influencés par les dynamiques suivantes :

1/ Segment Tubes en Amérique du Nord :

- maintien d'un niveau élevé des volumes de vente grâce aux gains de parts de marché réalisés par Vallourec au cours de l'année 2025 et à des niveaux d'activité plus élevés chez certains clients.

- hausse des prix de marché aux Etats-Unis portée par l'amélioration des conditions d'offre et de demande du secteur, compensant largement les augmentations des coûts de l'énergie et des matières premières.

2 / Segment Tubes à l'international :

- baisse des volumes de vente au premier semestre 2026 en raison d'un ralentissement des prises de commandes au second semestre 2025, des itinéraires de livraison plus longs sur certains marchés du Moyen-Orient et un nombre limité de reports de commandes.

- reprise de l'activité à l'international laissant présager une augmentation des volumes au second semestre, en faisant l'hypothèse que la situation géopolitique ne se détériore pas de manière significative.

- prix de marché globalement stables par rapport au second semestre 2025, avec certains contrats clients permettant des hausses sélectives de prix.

3/ Production de minerai de fer vendue d'environ 5,5 millions de tonnes.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

VALLOUREC
25,1500 EUR Euronext Paris +4,79%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
106,41 -1,19%
NOVACYT
0,711 -10,79%
SOITEC
151 +4,35%
CAC 40
8 002,26 +0,28%
VALNEVA
2,53 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank