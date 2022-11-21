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Vallourec annonce le résultat net positif au T3, confirme sa prévision pour l'exercice 2022
information fournie par Reuters21/11/2022 à 07:43

21 novembre (Reuters) - Vallourec SA VLLP.PA :

* CA AU T3 EUR 1,28 MD CONTRE EUR 834 MLNS IL Y UN AN

* RESULTAT NET PART DU GROUPE AU T3 EUR 6 MLNS CONTRE PERTE DE EUR 7 MLNS IL Y UN AN

* RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION AU T3 EUR 198 MLNS CONTRE EUR 128 MLNS IL Y UN A

* FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE AU T3 EN PERTE DE EUR 81 MLNS CONTRE PERTE DE EUR 103 MLNS IL Y UN AN

* PERSPECTIVES 2022 : PRÉVISION DE RBE POUR L’EXERCICE 2022 CONFIRMÉE ENTRE EUR 650 MLNS ET EUR 750 MLNS

* PERSPECTIVES 2022 : FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE POSITIF AU SECOND SEMESTRE

* PERSPECTIVES 2022 : LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DEVRAIENT ÊTRE D’ENVIRON EUR 200 MLNS

* PERSPECTIVES : FINALISATION DES ACCORDS DES PLANS SOCIAUX EN ALLEMAGNE, FRANCE ET ROYAUME-UNI, RÉDUISANT SIGNIFICATIVEMENT LES RISQUES ASSOCIÉS AU PLAN NEW VALLOUREC

* PERSPECTIVES: INITIATIVES DU PLAN NEW VALLOUREC DÉSORMAIS ÉTENDUES À TOUTES LES RÉGIONS

* PERSPECTIVES: LE PLAN NEW VALLOUREC EST EN BONNE VOIE POUR GÉNÉRER EUR 230 MLNS DE RBE ANNUEL ADDITIONNELS RÉCURRENTS AVEC UN PLEIN EFFET À PARTIR DU T2 2024

* DETTE NETTE À FIN T3 EUR 1,49 MD CONTRE EUR 993 MLNS IL Y UN AN

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur VLLP.PA

(Gdansk Newsroom)

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