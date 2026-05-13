Vallourec affiche un RBE stable à $220 mlns au T1

Vallourec VLLP.PA a fait état mercredi d'un résultat brut d'exploitation (RBE) de 220 millions de dollars (187 millions d'euros) au premier trimestre, stable sur un an, avec une marge d'exploitation à 22,6%.

Le fabricant français de tubes en acier, qui a modifié la devise de présentation de ses résultats, passant de l'euro au dollar américain, dit avoir affiché un RBE dans le haut de sa fourchette prévisionnelle sur la période.

En février, à l'occasion de la publication des résultats de l'exercice fiscal 2025, Vallourec avait annoncé anticiper un ralentissement de son RBE sur le début de l'exercice, attendu entre 165 et 195 millions d'euros, le groupe citant une baisse de volume.

Pour le deuxième trimestre, Vallourec anticipe un RBE entre 175 et 205 millions de dollars, le segment Tubes devant ralentir en raison des perturbations au Moyen-Orient.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)