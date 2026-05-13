Hapag-Lloyd-Perte nette au T1 avec les conditions météorologiques et la guerre en Iran

Panneau Hapag-Lloyd sur un porte-conteneurs dans le port de Valparaiso

Hapag-Lloyd a ‌fait état mercredi d'une perte au premier trimestre, ​le groupe allemand de transport maritime invoquant l'impact de la baisse des taux de fret ​et des perturbations opérationnelles liées aux conditions météorologiques extrêmes, ainsi ​que le blocage du ⁠détroit d'Ormuz dans le contexte de la ‌guerre en Iran.

Le groupe a accusé une perte nette de 219 millions d'euros ​sur janvier-mars, ‌contre un bénéfice de 446 millions ⁠un an plus tôt.

"Le premier trimestre 2026 a été insatisfaisant pour nous, les perturbations de ⁠la chaîne ‌d'approvisionnement liées aux conditions météorologiques et ⁠la pression sur les taux de fret ‌ayant entraîné une baisse significative des ⁠résultats", a déclaré le président du ⁠directoire Rolf Habben ‌Jansen dans un communiqué.

Hapag-Lloyd a confirmé ses prévisions ​pour 2026, dont ‌un Ebitda compris entre 1,1 milliard et 3,1 milliards de ​dollars et un Ebit allant d'une perte de 1,5 milliard de dollars à ⁠un bénéfice de 0,5 milliard, le groupe précisant qu'il se concentrerait sur une "gestion rigoureuse des coûts" dans un contexte de marchés volatils.

(Rédigé par Linda Pasquini ; version française Augustin Turpin, édité ​par Blandine Hénault)