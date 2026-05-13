La Bourse de Paris attendue à la hausse, comme ailleurs en Europe

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses de Paris et d'autres places en Europe sont attendues en hausse à l'ouverture mercredi, les investisseurs étant tentés d'acheter à des prix plus abordables après le recul des derniers jours faute d'accord au Moyen-Orient.

L'indice du CAC 40 devrait progresser (+0,51%) d'après les futures (contrats à terme) négociés avant la séance. Il en va de même à Francfort (+0,74%), Londres (+0,54%) et Milan (+0,72%).

Mardi, Paris est repassée sous le seuil des 8.000 points, après une quatrième journée de baisse consécutive sur des marchés plus inquiets qu'audacieux.

Le CAC 40 a perdu 76,46 points (-0,95%), clôturant à 7.979,92 points. La veille, le panier des 40 principales valeurs françaises avait perdu 0,69%, à 8.056,63 points.

Tous les marchés ont reculé mardi, emporté par des flux de données préoccupantes.

La perspective d'un accord rapide Iran/Etats-Unis s'éloigne à l'heure où le président américain Donald Trump s'envole pour la Chine.

L'inflation a été plus forte que prévu aux Etats-Unis, tirée par l'énergie, le logement, les dépenses courantes.

Même en légère baisse mercredi, le pétrole reste très haut: 106.56 dollars le baril de Brent (-1,12%) et 101 dollars pour le WTI américain (-1,15%).

Et les valeurs de la tech ne tirent plus le marché vers le haut. Mardi, le Nasdaq a reculé (-0,71%), emporté par la mauvaise séance des semi-conducteurs (Intel -6,82%, tout comme la contre-performance de STMicroelectronics à Paris).

"Les marchés entrent progressivement dans une phase beaucoup plus inconfortable où la croissance ralentit légèrement, mais où l'inflation reste suffisamment élevée pour empêcher les banques centrales de redevenir véritablement accommodantes", commente l'analyste John Plassard pour Cité Gestion.

"Nous n'optons toujours pas pour un scénario central de +choc durable+ (...) Nous estimons qu'une hausse durable des prix du pétrole est improbable", estiment pour leur part du gestionnaire d'actifs Sienna IM, en soulignant la bonne performance des indices malgré le conflit au Moyen-Orient.

Euronext CAC40