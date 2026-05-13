RWE : résultat net en hausse au T1 grâce à un versement exceptionnel

RWE organise une journée des marchés des capitaux
RWE a affiché mercredi un résultat net en hausse d'un quart au premier trimestre, le producteur d'électricité allemand citant une indemnité exceptionnelle versée par le gouvernement néerlandais concernant l'une de ses centrales à charbon.
Le résultat net ajusté de RWE s'est élevé à 1,63 milliard d'euros sur le premier trimestre, conformément aux attentes des analystes, selon un consensus complié par le groupe.
Sans compter le versement de l'indemnité de 332 millions d'euros pour la centrale d'Eemshaven de RWE – versée par le gouvernement néerlandais pour compenser les pertes causées par un plafonnement temporaire des émissions de CO2 en 2022 –, le résultat net de RWE aurait été globalement stable.
Le groupe a confirmé qu'il tablait toujours sur un résultat net ajusté compris entre 5,2 et 5,8 milliards d'euros en 2026, tandis que le bénéfice net ajusté est prévu entre 1,55 et 2,05 milliards d'euros.
Les analystes tablent en moyenne sur un résultat net ajusté de 5,6 milliards d'euros et un bénéfice net ajusté de 1,77 milliard pour l'exercice.
(Rédigé par Christoph Steitz; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)
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