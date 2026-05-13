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RWE : résultat net en hausse au T1 grâce à un versement exceptionnel
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 08:35

RWE organise une journée des marchés des capitaux

RWE organise une journée des marchés des capitaux

RWE ‌a affiché mercredi un résultat net en ​hausse d'un quart au premier trimestre, le producteur d'électricité allemand citant une indemnité exceptionnelle versée ​par le gouvernement néerlandais concernant l'une de ses centrales à ​charbon.

Le résultat net ajusté ⁠de RWE s'est élevé à 1,63 milliard ‌d'euros sur le premier trimestre, conformément aux attentes des analystes, selon un ​consensus complié ‌par le groupe.

Sans compter le versement ⁠de l'indemnité de 332 millions d'euros pour la centrale d'Eemshaven de RWE – versée par le ⁠gouvernement néerlandais ‌pour compenser les pertes causées par ⁠un plafonnement temporaire des émissions de ‌CO2 en 2022 –, le résultat net ⁠de RWE aurait été globalement stable.

Le ⁠groupe a confirmé ‌qu'il tablait toujours sur un résultat net ​ajusté compris entre ‌5,2 et 5,8 milliards d'euros en 2026, tandis que le bénéfice ​net ajusté est prévu entre 1,55 et 2,05 milliards d'euros.

Les analystes tablent ⁠en moyenne sur un résultat net ajusté de 5,6 milliards d'euros et un bénéfice net ajusté de 1,77 milliard pour l'exercice.

(Rédigé par Christoph Steitz; version française Etienne Breban, édité ​par Augustin Turpin)

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