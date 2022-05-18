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Vallourec affiche un EBITDA en baisse à EUR 45 mlns au T1
information fournie par Reuters18/05/2022 à 18:53

18 mai (Reuters) - VALLOUREC VLLP.PA :

* RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION AU T1 À EUR 45 MLNS CONTRE EUR 80 MLNS IL Y A UN AN

* CA AU T1 À EUR 916 MLNS CONTRE EUR 702 MLNS IL Y A UN AN

* PERTE NETTE PART DU GROUPE AU T1 À EUR 35 MLNS CONTRE PERTE DE EUR 93 MLNS IL Y A UN AN

* AU 31 MARS 2022, LA DETTE NETTE S’ÉLÈVE À 1.213 MLNS D’EUROS, CONTRE 958 MLNS D’EUROS AU 31 DÉCEMBRE 2021

* FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE FIN T1 DE -230 MLNS D'EUROS

* RBE 2022 DORÉNAVANT ATTENDU SIGNIFICATIVEMENT AU-DESSUS DE CELUI DE L’EXERCICE 2021 MALGRÉ UN T1 IMPACTÉ PAR L’ARRÊT DE LA MINE

* LANCEMENT DU PROCESSUS DE FERMETURE DES SITES ALLEMANDS; LE PROCESSUS SE DÉROULERA AU COURS DES DEUX PROCHAINES ANNÉES ET INCLURA LA VENTE DES TERRAINS ET BÂTIMENTS

* ANNONCE DE NOUVELLES MESURES VISANT À GÉNÉRER 100 MLNS D'EUROS SUPPLÉMENTAIRES DE RBE EN ANNÉE PLEINE; LA RÉDUCTION DES EFFECTIFS ASSOCIÉE DEVRAIT ÊTRE D'ENVIRON 550 POSTES

* SUR LES SITES ALLEMANDS: RÉORGANISATION DEVRAIT GÉNÉRER 130 MLNS D'EUROS D'EBITDA EN ANNÉE PLEINE, UNE RÉDUCTION DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE 20 MLNS D'EUROS. LA RÉDUCTION DES EFFECTIFS ASSOCIÉE DEVRAIT ÊTRE D'ENVIRON 2.400 POSTES

* MISE EN OEUVRE DE CES MESURES DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE AU PREMIER TRIMESTRE 2024

* 2022: L’ENVELOPPE D’INVESTISSEMENTS EST ATTENDUE LÉGÈREMENT SUPÉRIEURE À 200 MILLIONS D’EUROS, INCLUANT ENVIRON 50 MILLIONS D’EUROS POUR LA PRÉPARATION DU TRANSFERT DES OPÉRATIONS DEPUIS L’ALLEMAGNE VERS LE BRÉSIL

Texte original sur Eikon nGNEVcGjt Pour plus de détails, cliquez sur VLLP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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