Le cheval français Daryz s'offre un 2e Prix de l'Arc de Triomphe d'affilée

Le jockey français Mickaël Barzalona sur le pur-sang français Daryz remporte le Prix de l'Arc de Triomphe pour la deuxième année d'affilée, le 4 octobre 2026 sur l'hippodrome de Longchamp, à Paris ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

Le cheval pur-sang français Daryz, âgé de 4 ans, parti favori, défendant les couleurs rouge et verte de l'Aga Khan et monté par Mickaël Barzalona, a remporté dimanche le Prix de l'Arc de Triomphe pour la deuxième année d'affilée dans ce championnat du monde du galop sur 2.400 mètres.

Mickaël Barzalona sur le pur-sang français Daryz remporte le Prix de l'Arc de Triomphe pour la deuxième année d'affilée, le 4 octobre 2026 sur l'hippodrome de Longchamp, à Paris ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

La deuxième place est revenue à l'Anglais Bay City Roller, un cheval de 5 ans associé à Oisin Murphy. La jument Diamond Necklace pilotée par le Belge Christophe Soumillon est arrivée troisième.

Parti prudemment, Daryz a longtemps patienté à l'arrière-garde avant de prononcer un bel effort dans la dernière ligne droiten, plaçant sa pointe de vitesse acérée pour s'imposer facilement dans les 100 derniers mètres.

Le jockey français Mickaël Barzalona sur le pur-sang français Daryz remporte le Prix de l'Arc de Triomphe pour la deuxième année d'affilée, le 4 octobre 2026 sur l'hippodrome de Longchamp, à Paris ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

"Il faut un cheval avec beaucoup de qualité pour gagner cette course. On est là pour finir le travail de toute une équipe", a déclaré Mickael Barzalona, 35 ans, qui signe un doublé dans la plus grande course de galop au monde.

L'entraîneur de Daryz, Francis-Henry Graffard, s'est dit "soulagé" de cette victoire qui a une saveur toute particulière, ne tarissant pas d'éloge sur "son vrai champion".

La princesse Zahra en larmes a raconté qu'elle "n'était pas inquiête car c'est un cheval dominant très puissant" et dit avoir une pensée pour son père, Karim Aga Khan, décédé en 2025. "C'est énorme ce qu'a fait Daryz", a-t-elle martelé. Son crack pourrait, selon elle, "mettre un terme à sa carrière pour entrer au haras familial".

Mickaël Barzalona sur le pur-sang français Daryz remporte le Prix de l'Arc de Triomphe pour la deuxième année d'affilée, le 4 octobre 2026 sur l'hippodrome de Longchamp, à Paris ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

Dans cette course de 2.400 mètres inter-génération, disputée dans un terrain souple sous le soleil et parrainée par le Qatar, d'un montant de 5 millions d'euros d'allocation totale, le cheval à la robe baie (marron) a rapporté à son entourage, dont ses propriétaires la famille Aga Khan, les 2.857.000 euros promis au vainqueur.

Cette 105e édition a été marquée par le clap de fin de l'entraîneur français Jean-Claude Rouget, 73 ans, qui a sellé Arrow Eagle. A son palmarès, plus de 7.500 victoires, dont deux "Arc", six Prix du Jockey-Club et quatre Prix de Diane.