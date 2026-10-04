 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le cheval français Daryz s'offre un 2e Prix de l'Arc de Triomphe d'affilée
information fournie par AFP 04/10/2026 à 16:53

Ajouter Boursorama à vos sources

Le jockey français Mickaël Barzalona sur le pur-sang français Daryz remporte le Prix de l'Arc de Triomphe pour la deuxième année d'affilée, le 4 octobre 2026 sur l'hippodrome de Longchamp, à Paris ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

Le jockey français Mickaël Barzalona sur le pur-sang français Daryz remporte le Prix de l'Arc de Triomphe pour la deuxième année d'affilée, le 4 octobre 2026 sur l'hippodrome de Longchamp, à Paris ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

Le cheval pur-sang français Daryz, âgé de 4 ans, parti favori, défendant les couleurs rouge et verte de l'Aga Khan et monté par Mickaël Barzalona, a remporté dimanche le Prix de l'Arc de Triomphe pour la deuxième année d'affilée dans ce championnat du monde du galop sur 2.400 mètres.

Mickaël Barzalona sur le pur-sang français Daryz remporte le Prix de l'Arc de Triomphe pour la deuxième année d'affilée, le 4 octobre 2026 sur l'hippodrome de Longchamp, à Paris ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

Mickaël Barzalona sur le pur-sang français Daryz remporte le Prix de l'Arc de Triomphe pour la deuxième année d'affilée, le 4 octobre 2026 sur l'hippodrome de Longchamp, à Paris ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

La deuxième place est revenue à l'Anglais Bay City Roller, un cheval de 5 ans associé à Oisin Murphy. La jument Diamond Necklace pilotée par le Belge Christophe Soumillon est arrivée troisième.

Parti prudemment, Daryz a longtemps patienté à l'arrière-garde avant de prononcer un bel effort dans la dernière ligne droiten, plaçant sa pointe de vitesse acérée pour s'imposer facilement dans les 100 derniers mètres.

Le jockey français Mickaël Barzalona sur le pur-sang français Daryz remporte le Prix de l'Arc de Triomphe pour la deuxième année d'affilée, le 4 octobre 2026 sur l'hippodrome de Longchamp, à Paris ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

Le jockey français Mickaël Barzalona sur le pur-sang français Daryz remporte le Prix de l'Arc de Triomphe pour la deuxième année d'affilée, le 4 octobre 2026 sur l'hippodrome de Longchamp, à Paris ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

"Il faut un cheval avec beaucoup de qualité pour gagner cette course. On est là pour finir le travail de toute une équipe", a déclaré Mickael Barzalona, 35 ans, qui signe un doublé dans la plus grande course de galop au monde.

L'entraîneur de Daryz, Francis-Henry Graffard, s'est dit "soulagé" de cette victoire qui a une saveur toute particulière, ne tarissant pas d'éloge sur "son vrai champion".

La princesse Zahra en larmes a raconté qu'elle "n'était pas inquiête car c'est un cheval dominant très puissant" et dit avoir une pensée pour son père, Karim Aga Khan, décédé en 2025. "C'est énorme ce qu'a fait Daryz", a-t-elle martelé. Son crack pourrait, selon elle, "mettre un terme à sa carrière pour entrer au haras familial".

Mickaël Barzalona sur le pur-sang français Daryz remporte le Prix de l'Arc de Triomphe pour la deuxième année d'affilée, le 4 octobre 2026 sur l'hippodrome de Longchamp, à Paris ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

Mickaël Barzalona sur le pur-sang français Daryz remporte le Prix de l'Arc de Triomphe pour la deuxième année d'affilée, le 4 octobre 2026 sur l'hippodrome de Longchamp, à Paris ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

Dans cette course de 2.400 mètres inter-génération, disputée dans un terrain souple sous le soleil et parrainée par le Qatar, d'un montant de 5 millions d'euros d'allocation totale, le cheval à la robe baie (marron) a rapporté à son entourage, dont ses propriétaires la famille Aga Khan, les 2.857.000 euros promis au vainqueur.

Cette 105e édition a été marquée par le clap de fin de l'entraîneur français Jean-Claude Rouget, 73 ans, qui a sellé Arrow Eagle. A son palmarès, plus de 7.500 victoires, dont deux "Arc", six Prix du Jockey-Club et quatre Prix de Diane.

Environnement
Sport
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le PSG remporte le derby francilien
    Le PSG remporte le derby francilien
    information fournie par So Foot 04.10.2026 17:06 

    Fleury 1-3 Paris Saint-Germain Buts : Chossenotte (76 e ) pour les Lionnes // Morissaint (21 e SP), Echegini (36 e ), Ajibade (58 e ) pour les Parisiennes Le quatre à la suite. Le PSG poursuit son début de saison parfait puisque les protégées de Paulo César sont ... Lire la suite

  • Le ministre de l'Education nationale Edouard Geffray, le 2 octobre 2026 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )
    Lycées: les cours suspendus lundi dans "400 à 500 établissements", avant "l'acte III"
    information fournie par AFP 04.10.2026 16:56 

    Par mesure de sécurité, les cours seront "totalement ou partiellement" suspendus dans 400 à 500 lycées lundi, à la veille d'une nouvelle journée de blocages redoutée par le gouvernement, qui se défend de faire état d'un usage disproportionné de la force, face à ... Lire la suite

  • L'AFC envisage la création d'une Ligue des Nations asiatique
    L'AFC envisage la création d'une Ligue des Nations asiatique
    information fournie par So Foot 04.10.2026 16:32 

    Le changement c’est pour 2030 ? Selon ESPN, l’AFC, la Confédération asiatique, envisagerait la création d’une Ligue des Nations à l’horizon 2030 dans le cadre d’une refonte des qualifications pour la Coupe du monde et la Coupe d’Asie à partir de 2030. Trois divisions ... Lire la suite

  • Max Verstappen au volant de sa Red Bull à Sepang, Malaisie, le 4 octobre 2026 ( AFP / JADE GAO )
    F1: en Malaisie frappée par la mousson, Verstappen gagne pour la première fois de l'année
    information fournie par AFP 04.10.2026 16:32 

    Le quadruple champion du monde de Formule 1 Max Verstappen (Red Bull) a remporté dimanche sa première victoire de l'année au Grand Prix de Bahreïn, délocalisé en Malaisie, au terme d'une course chaotique retardée d'une heure et demie par une pluie de mousson avant ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank