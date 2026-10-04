Musk a annoncé qu'il allait renommer SpaceXAI en SpaceXSI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Elon Musk, directeur général de SpaceX, a annoncé dimanche qu’il allait rebaptiser la division IA de l’entreprise “SpaceXSI”, suite à l’appel lancé par le président américain Donald Trump en faveur de l’utilisation du terme “super-intelligence” plutôt que “intelligence artificielle”.

“Oui, nous allons procéder à ce changement”, a-t-il répondu à un utilisateur sur X qui l'interrogeait sur la possibilité de renommer SpaceXAI en SpaceXSI.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Au moment de la publication, le compte X de SpaceXAI n’avait pas encore été modifié.

* Musk n’a fourni aucune information supplémentaire concernant ce changement de nom, ni donné de calendrier prévisionnel quant à la date à laquelle il aurait lieu.

* SpaceXAI n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant ce changement.

* Dans un discours prononcé le mois dernier devant l’Assemblée générale des Nations unies, Trump a déclaré: “À partir de maintenant, tous les documents américains, et, espérons-le, ceux du monde entier, seront modifiés pour utiliser le terme bien plus précis de “super” plutôt que “artificielle”. Il s’agit donc de “super-intelligence”.”