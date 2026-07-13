Valeurs US : American Express, Deckers, Q32 Bio

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Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en baisse lundi, alors qu'une nouvelle escalade entre les États-Unis et l'Iran dans le Golfe a fait grimper les cours du pétrole et déstabilisé les investisseurs, tandis que les valeurs du secteur des semi-conducteurs étaient également sous pression. .N

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** ConocoPhillips COP.N : ** Diamondback Energy Inc FANG.O :

BUZZ - Les compagnies pétrolières américaines remontent alors que de nouvelles grèves menacent les livraisons via le détroit d'Ormuz nL4N43F0NG

** American Express Co AXP.N :

BUZZ - En hausse après que J.P. Morgan a relevé la note du titre à "surpondérer" nL6N43F0IR

** SK Hynix Inc SKHY.O :

** Western Digital Corp WDC.O :

** Seagate Technology Holdings PLC STX.O : ** Sandisk Corp SNDK.O :

BUZZ - Les fabricants américains de puces en baisse en raison des nouvelles tensions entre les États-Unis et l'Iran et des prises de bénéfices chez les entreprises du secteur de la mémoire nL4N43F0P3

** Agenus Inc AGEN.O :

BUZZ - L'entreprise lève jusqu'à 340 millions de dollars pour faire passer son médicament contre le cancer du côlon en phase d'essais cliniques avancés; son action bondit nL4N43F0RV

** Walt Disney Co DIS.N :

BUZZ - Benchmark lance la couverture de Walt Disney avec une note "surperformance" nL6N43F0NA

** Apple Inc AAPL.O :

BUZZ - Citi relève son objectif de cours pour Apple en raison de son pouvoir de fixation des prix, de la résilience de l'iPhone et du déploiement de l'IA nL4N43F0SK

** Kymera Therapeutics Inc KYMR.O :

BUZZ - RBC dégrade la note de Kymera Therapeutics à "en ligne avec le secteur" et relève son objectif de cours

nL4N43F0TI

** Deckers Outdoor Corp DECK.N :

BUZZ - Le titre progresse après que Jefferies a relevé sa recommandation à "acheter" et augmenté son objectif de cours, invoquant la reprise de Hoka nL6N43F0NY

** Ocugen Inc OCGN.O :

BUZZ - Le titre progresse grâce à un accord de licence au Moyen-Orient portant sur une thérapie génique expérimentale contre la cécité nL4N43F0VJ

** Q32 Bio Inc QTTB.O :

BUZZ - Le titre s'envole après qu'un médicament contre la chute des cheveux a montré une repousse des cheveux sur le cuir chevelu lors d'une étude de phase intermédiaire nL4N43F0VN

** Tonix Pharmaceuticals Holding Corp TNXP.O :

BUZZ - En hausse grâce à l'extension de la prise en charge par Medicare d'un traitement contre la douleur chronique

nL4N43F0XH

** HF Sinclair Corp DINO.N :

** Marathon Petroleum Corp MPC.N :

** Phillips 66 PSX.N : ** Valero Energy Corp VLO.N :

BUZZ - Raymond James relève ses objectifs de cours pour les raffineurs américains et table sur de solides résultats au deuxième trimestre nL4N43F0YO

** Niagen Bioscience Inc NAGE.O :

BUZZ - Le titre progresse après l'obtention de désignations de "maladie rare" aux États-Unis et dans l'UE pour un candidat-médicament nL4N43F12L

** ANI Pharmaceuticals Inc ANIP.O :

BUZZ - Un implant oculaire atteint ses principaux objectifs lors d'un essai clinique sur une maladie oculaire nL4N43F0V4