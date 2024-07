Valeurs moyennes : le High Five de Portzamparc en ordre de marche pour l'été

Malgré la contre-performance du mois écoulé, Fountaine Pajot reste dans la sélection. (crédit photo : Fountaine Pajot / )

Le bureau d'analyses vient de dévoiler sa sélection de midcaps avec de nombreux arbitrages pour ce premier mois de la période estivale.

+11,8%, c'est la performance du High Five depuis le début de l'année. Un résultat très honorable quand on le compare à celle de l'indice de référence, le CAC Mid & Small, qui cède 0,7% alors que le CAC 40 ne fait guère mieux à +0,7%. Sur le mois écoulé, en revanche, c'est plutôt la déception avec un repli de 12,8% de la sélection de midcaps du bureau d'analyse quand le CAC Mid & Small limite un peu mieux la casse à -9,8%.

La plus grosse déception est à mettre sur le compte de Foutaine Pajot (-24,5% sur le mois écoulé) malgré des résultats S1 "pourtant très bons". Quadient est à -18,6% en raison d'une "déception sur les guidances trop prudentes lors du capital market day"et Okwind recule de 17,4% à cause d'un contexte géopolotoqie qui a pesé sur le secteur des renouvelables. Seul Séché Environnement affiche une performance positive mais toute symbolique : +0,6%.

Résultat, Quadient, OKlwind, Eramet et Séché sortent du High Five pour ce mois et cèdent leur place dans le "cinq majeur" de Portzamparc à Manitou, Virbac, ID Logistics et GTT. Fountaine Pajot reste à flot dans la sélection. Revue de détail traditionnelle.

Fountaine Pajot : acheter, avec un objectif de cours de 195 euros

Le fabricant de bateaux tourne "à plein regime", nous dit Arnaud Despre avec une marge brute qui a grimpé de 140 points de base à 71,3%. La productivité est, elle, en nette hausse avec un groupe qui est "certainement à un pic de rentabilité". Le second semestre devrait rester soutenu avec un chiffre d'affaires attendu autour de 177,6 millions d'euros sur la période par l'analyste. Le titre est valorisé en haut de cycle "mais le groupe possède toujours un bon embarqué".

Prochain événement : chiffre d'affaires annuel mi-octobre

GTT : acheter avec un objectif de cours de 150 euros

Le leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membranes cryogéniques utilisés pour le transport maritime et pour le stockage du GNL a signé un premier semestre très dynamique et le carnet de commandes devrait battre un nouveau record à fin juin, que Portzamparc estime autour de 1,94 milliard de d'euros. Sur l'exercice, "la trajectoire est tracée" alors que le groupe vise un chiffre d'affaires entre 600 et 640 millions pour un excédent brut d'exploitation (Ebitda) entre 345 et 385 millions. L'analyste Nicolas Royot nous dit que l'Ebitda et le résultat net part du groupe pourraient tripler entre 22 et 25.

Prochain événement : résultats du premier semestre le 25 juillet

ID Logistics : acheter avec un objectif de cours de 420 euros

Il faut "exploiter le repli" nous dit Nicolas Delmas. L'analyste estime que la dynamique est favorable pour le groupe de logistique, notamment en Europe, et qu'elle continuera à soutenir la croissance. En France le redressement est en cours "grâce à la contribution des récentes ouvertures de sites et un potentiel upside lié aux cessions Casino". Les perspectives sont belles et il y a là "un point d'entrée intéressant sur la valeur", notamment grâce au discours rassurant du management.

Prochain événement : chiffre d'affaires du 1er semestre le 22 juillet.

Manitou : renforcer avec un objectif de cours de 29 euros

Les objectifs sont encore prudents remarque Arnaud Despre alors que Manitou inclut notamment un pincement de ses marges. Mais le spécialiste du chariot élévateur bénifice d'élements favorables comme un marché agricole résilient et récurrent (27% du chiffre d'affaires du groupe, d'un marché bien orienté en Amérique du Nord et d'une Europe du sud "qui tient finalement mieux que prévu".

Prochain événement : résultats du 1er semestre le 30 juillet.

Virbac : acheter avec un objectif de cours de 402 euros

Le spécialiste de la santé animale rugit pour Gaétan Calabro qui affirme que Virbax a un "tigre dans le moteur". Il faut dire que les volumes sont bien orientés dans le prolongement des deux derniers trimestres. Une tendance amplifiée par le redressement du segment animaux de compagnie, notamment la gamme de vaccins chiens / chats. L'analyste rappelle que Virbac est le 6e acteur mondial d'un secteur peu dépendant de la conjoncture et qu'il présente un profil de risque diversifié qui surperforme son marché depuis 5 ans. Et en plus, le titre affiche une valorisation attrayante, compte tenu de transactions dans le secteur qui se sont effectuées sur des multiples beaucoup plus élevés.

Prochain événement : chiffre d'affaires du 4eme trimestre le 29 avril.

Le High Five est une sélection équipondérée et passée en revue tous les mois. Les titres sont choisis selon une double approche : d'excellents fondamentaux et un potentiel boursier de court terme. Le flottant doit être supérieur à 10 millions d'euros.

Laurent Grassin