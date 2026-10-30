Valero va acquérir l'ancien site de la raffinerie de LyondellBasell à Houston

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Valero Energy VLO.N a annoncé vendredi que sa filiale, Valero Refining-Texas, avait conclu un accord en vue d'acquérir l'ancien site de raffinerie de Houston appartenant à une filiale de LyondellBasell Industries LYB.N pour un montant de 320,5 millions de dollars.

* Valero a indiqué que cette opération lui permettrait d’étendre sa présence dans le secteur du raffinage sur la côte américaine du golfe du Mexique et d’augmenter sa capacité de traitement. La société prévoit en effet de remettre en service, d’ici fin 2027, une capacité de traitement de 165 000 barils par jour de brut léger non sulfureux sur ce site

* La société a précisé que cette acquisition offrait également à Valero la possibilité d’investir ultérieurement dans des unités hautement complexes capables de traiter du pétrole brut lourd et acide.

* L'actif de LyondellBasell Industries à Houston est un site d’environ 700 acres qui fonctionnait comme une raffinerie de pétrole adjacente à la raffinerie de Valero à Houston, sur le Houston Ship Channel au Texas, a précisé la société.

* Le site abritait auparavant la raffinerie de Houston de LyondellBasell Industries, d’une capacité de 263 776 barils par jour, que la société a définitivement fermée en février 2025

* La finalisation de la transaction devrait intervenir d’ici la fin de l’année 2026