Valero prépare le redémarrage de la raffinerie de pétrole de Port Arthur, au Texas, après l'explosion, selon certaines sources

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(Ajout de détails et d'éléments de contexte) par Erwin Seba

Valero Energy Corp VLO.M se prépare à redémarrer cette semaine sa raffinerie de pétrole de 380 000 barils par jour (bpd) **à** Port Arthur, **au** Texas, après l'avoir fermée mardi à la suite d'une explosion et d'un incendie la veille, ont déclaré deux personnes au fait des opérations.

Les ouvriers bloquaient les pipelines qui alimentent l'unité 243 de l'hydrotraiteur diesel endommagé, d'une capacité de 47 000 bpj, tôt mercredi, ont déclaré les sources, ajoutant que l'arrêt était nécessaire pour éteindre l'incendie de mardi.

Aucun blessé n'a été signalé à la suite de l'explosion, qui s'est produite après la libération d'un liquide de traitement sur l'unité 243, a déclaré Valero dans un document réglementaire.

L'explosion a été ressentie à 11 miles (18 km) de l'usine, située à l'est du Texas, à la frontière avec la Louisiane.

Cette panne survient alors que les marges de raffinage sont fortes en raison de la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran dans le cadre du conflit dans la région , qui a interrompu un approvisionnement important en produits raffinés en provenance des raffineries du Moyen-Orient.

Une fois que les lignes d'alimentation de l'unité 243 auront été bloquées, Valero renverra du gaz naturel dans l'usine et rallumera le système de torche de sécurité et les chaudières pour produire de la vapeur qui alimente les utilités et chauffe les unités de production, ont indiqué les sources.

Les matières premières pourront être réintroduites une fois que les 14 autres unités de production auront retrouvé leurs températures de fonctionnement, et le processus visant à ramener la production dans les limites des spécifications se mettra en place. La production de la raffinerie sera ramenée aux niveaux prévus, aussi près que possible de la capacité maximale.

Les unités d'hydrotraitement utilisent de l'hydrogène pour éliminer le soufre des carburants pendant la production, conformément aux règles environnementales américaines.