 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
43 714,31
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Valero Port Arthur, Texas, fait état de ses émissions
information fournie par Reuters 18/08/2025 à 23:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Valero VLO.N :

* SIGNALE UN DÉRÈGLEMENT DE L'UNITÉ DE TRAITEMENT ENTRAÎNANT UNE FUITE DU CHAPEAU DE VANNE ET DES ÉMISSIONS DANS L'ATMOSPHÈRE À LA RAFFINERIE DE PORT ARTHUR, TEXAS

* SIGNALE QUE DES MESURES D'INTERVENTION ONT ÉTÉ PRISES IMMÉDIATEMENT POUR REMÉDIER À L'INCIDENT ET MINIMISER LES ÉMISSIONS

CAPACITÉ: 360 000 BARILS PAR JOUR SOURCE: TEXAS COMMISSION ON ENVIRONMENTAL QUALITY FILING

Valeurs associées

Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
66,45 USD Ice Europ +0,48%
Pétrole WTI
63,35 USD Ice Europ +0,28%
VALERO ENERGY
136,840 USD NYSE +0,07%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank