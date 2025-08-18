Valero Port Arthur, Texas, fait état de ses émissions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Valero VLO.N :
* SIGNALE UN DÉRÈGLEMENT DE L'UNITÉ DE TRAITEMENT ENTRAÎNANT UNE FUITE DU CHAPEAU DE VANNE ET DES ÉMISSIONS DANS L'ATMOSPHÈRE À LA RAFFINERIE DE PORT ARTHUR, TEXAS
* SIGNALE QUE DES MESURES D'INTERVENTION ONT ÉTÉ PRISES IMMÉDIATEMENT POUR REMÉDIER À L'INCIDENT ET MINIMISER LES ÉMISSIONS
CAPACITÉ: 360 000 BARILS PAR JOUR SOURCE: TEXAS COMMISSION ON ENVIRONMENTAL QUALITY FILING
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer