Valero et Phillips 66 achètent des cargaisons de pétrole vénézuélien dans le cadre de l'accord conclu entre Washington et Caracas
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 04:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le brut vénézuélien a été acheté à Vitol, selon certaines sources

Le pétrole est négocié pour livraison sur la côte américaine du Golfe du Mexique avec une décote de 8,50 à 9,50 dollars le baril par rapport au Brent

(La rédaction ajoute l'achat de Phillips 66 et les détails des transactions) par Georgina McCartney et Arathy Somasekhar

Valero VLO.N a acheté une cargaison de pétrole brut vénézuélien, ont déclaré deux sources mercredi, l'une des premières transactions par les raffineurs américains de la côte du Golfe qui font partie de l'accord de Washington avec Caracas pour exporter jusqu'à 50 millions de barils.

Phillips 66 PSX.N a également acheté une cargaison, a indiqué l'une des sources.

Les deux sociétés ont acheté le brut à la société de négoce Vitol, ont indiqué les sources, ajoutant qu'il était négocié pour livraison sur la côte américaine du Golfe du Mexique avec une décote d'environ 8,50 à 9,50 dollars le baril par rapport au Brent LCOc1 .

Vitol et sa maison de négoce rivale Trafigura ont été les premières entreprises à se voir accorder des licences par le gouvernement américain pour négocier du brut vénézuélien après l'éviction du président Nicolas Maduro au début du mois de janvier.

Alors que Valero et Phillips 66 ont acheté du brut vénézuélien par l'intermédiaire du partenaire de la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne, Chevron CVX.N , les accords marquent les premiers achats pour les États-Unis auprès des maisons de commerce qui n'ont été autorisées que ce mois-ci à commercialiser du brut en provenance du Venezuela.

Les sources ont refusé d'être identifiées car les informations relatives aux accords commerciaux sont confidentielles. Valero, Vitol et Phillips 66 n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. La Maison Blanche n'a pas non plus répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Selon les sources, Vitol et Trafigura ont acheté le pétrole vénézuélien avec une décote de 15 dollars par rapport à la référence mondiale Brent. Le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, a également déclaré vendredi que les premières ventes de brut lourd vénézuélien, d'une valeur de quelque 500 millions de dollars, avaient été négociées à un prix inférieur de 15 dollars au baril de Brent.

Les maisons de commerce supporteront le coût du transport du brut vers la côte américaine du golfe du Mexique, qui varie entre 2,5 et 3,5 dollars le baril en fonction de la taille du navire-citerne, selon des sources maritimes ( ). Cela leur donnerait une marge de 2 à 4 dollars par baril pour le pétrole vénézuélien qu'ils revendent.

Les offres de brut lourd vénézuélien Merey aux raffineurs américains ont commencé la semaine dernière avec un rabais de 6 à 7,50 dollars par baril par rapport au Brent, mais elles ont baissé en raison du peu d'intérêt suscité. Vitol et Trafigura ont également fait des offres aux raffineurs indiens à 8-8,50 $ le baril au-dessous du Brent, mais cela a également suscité peu d'intérêt.

Avant l'imposition des sanctions en 2019, plusieurs grandes raffineries américaines de la côte du Golfe du Mexique achetaient et traitaient jusqu'à 800 000 barils par jour de pétrole lourd vénézuélien, selon les données du gouvernement américain.

