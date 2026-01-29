Valero Energy progresse grâce à un bénéfice du T4 supérieur aux attentes

29 janvier - ** Les actions du raffineur américain Valero Energy VLO.N augmentent de 2,3 % à 188,27 $ avant le marché ** La société dépasse les estimations de bénéfices du 4ème trimestre grâce à un rebond des marges

** Le bénéfice ajusté du 4ème trimestre s'élève à 3,82 $ par action contre une estimation moyenne de 3,27 $ par action - données compilées par LSEG

** La marge de raffinage de Co par baril de production a été de 13,61 $ pour le trimestre, contre 8,44 $ un an plus tôt

** En 2025, VLO a gagné 32,8%