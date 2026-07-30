Valero Energy en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juillet - ** L'action du raffineur Valero Energy VLO.N a progressé de 3% à 310 dollars avant l'ouverture du marché ** La société a dépassé les estimations de bénéfices du deuxième trimestre , grâce à des marges de raffinage plus élevées, les tensions au Moyen-Orient ayant stimulé la demande d'exportations de carburant américain

** La société affiche un bénéfice ajusté de 12,54 dollars par action, contre une estimation de 10,12 dollars par action, selon les données compilées par LSEG

** Le segment de raffinage de la société a enregistré un résultat d'exploitation ajusté de 4,4 milliards de dollars, contre 1,27 milliard de dollars un an plus tôt

** Sa marge de raffinage par baril traité s'est établie à 23,62 dollars au cours du trimestre, contre 12,35 dollars un an plus tôt

** À la clôture d'hier, l'action VLO affichait une hausse de 85,1% depuis le début de l'année