Valero Energy dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels

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Le raffineur Valero Energy VLO.N a dépassé jeudi les prévisions de Wall Street concernant son bénéfice ajusté du deuxième trimestre, grâce à la hausse des marges de raffinage, les tensions au Moyen-Orient ayant stimulé la demande d'exportations de carburant américain. La société, dont le siège se trouve à San Antonio, au Texas, a annoncé un bénéfice ajusté de 12,54 dollars par action pour le trimestre clos le 30 juin, alors que les analystes tablaient sur 10,12 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.