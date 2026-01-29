 Aller au contenu principal
Valero Energy déclare pouvoir traiter plus de 240 000 bpj de brut vénézuélien
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 16:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Valero Energy VLO.N a déclaré jeudi que sa capacité à traiter le brut vénézuélien devrait être nettement supérieure à 240 000 barils par jour.

Venezuela

Valeurs associées

Gaz naturel
7,46 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
70,66 USD Ice Europ +2,79%
Pétrole WTI
65,35 USD Ice Europ +2,88%
VALERO ENERGY
190,030 USD NYSE +3,31%
