Valero Energy déclare pouvoir traiter plus de 240 000 bpj de brut vénézuélien

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Valero Energy VLO.N a déclaré jeudi que sa capacité à traiter le brut vénézuélien devrait être nettement supérieure à 240 000 barils par jour.