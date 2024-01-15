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Valero Corpus Christi East Plant annonce des réparations sur un trou d'épingle dans la tuyauterie
information fournie par Reuters15/01/2024 à 06:28

VALERO ENERGY CORP VLO.N :

* SIGNALE DES ÉMISSIONS PROVENANT DE LA TOUR DE SÉPARATION DU REFORMAT DU COMPLEXE 8 À CORPUS CHRISTI, TEXAS, RAFFINERIE EAST PLANT

* SIGNALE UN PETIT TROU D'ÉPINGLE SUR LA TUYAUTERIE DU REFORMEUR DE L'UNITÉ 116 DU COMPLEXE 8 A CORPUS CHRISTI, TEXAS, RAFFINERIE DE L'EST

* L'ÉQUIPEMENT AFFECTÉ A ÉTÉ ISOLÉ POUR PERMETTRE LES RÉPARATIONS À CORPUS CHRISTI, TEXAS, RAFFINERIE EAST PLANT

CAPACITÉ DE LA RAFFINERIE: 290 000 BARILS PAR JOUR SOURCE: COMMISSION DE LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT DU TEXAS (TEXAS COMMISSION ON ENVIRONMENTAL QUALITY) RELATIF: LES TEMPÉRATURES GLACIALES RÉDUISENT L'OFFRE DE GAZ NATUREL AUX ÉTATS-UNIS ALORS QUE LA DEMANDE AUGMENTE, LE TEXAS FAIT FACE À UNE POSSIBLE PÉNURIE (FULL STORY )

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