Valero Corpus Christi East Plant annonce des réparations sur un trou d'épingle dans la tuyauterie

VALERO ENERGY CORP VLO.N :
* SIGNALE DES ÉMISSIONS PROVENANT DE LA TOUR DE SÉPARATION DU REFORMAT DU COMPLEXE 8 À CORPUS CHRISTI, TEXAS, RAFFINERIE EAST PLANT
* SIGNALE UN PETIT TROU D'ÉPINGLE SUR LA TUYAUTERIE DU REFORMEUR DE L'UNITÉ 116 DU COMPLEXE 8 A CORPUS CHRISTI, TEXAS, RAFFINERIE DE L'EST
* L'ÉQUIPEMENT AFFECTÉ A ÉTÉ ISOLÉ POUR PERMETTRE LES RÉPARATIONS À CORPUS CHRISTI, TEXAS, RAFFINERIE EAST PLANT
CAPACITÉ DE LA RAFFINERIE: 290 000 BARILS PAR JOUR SOURCE: COMMISSION DE LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT DU TEXAS (TEXAS COMMISSION ON ENVIRONMENTAL QUALITY) RELATIF: LES TEMPÉRATURES GLACIALES RÉDUISENT L'OFFRE DE GAZ NATUREL AUX ÉTATS-UNIS ALORS QUE LA DEMANDE AUGMENTE, LE TEXAS FAIT FACE À UNE POSSIBLE PÉNURIE (FULL STORY )
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