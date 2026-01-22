 Aller au contenu principal
Valero achète une cargaison de pétrole vénézuélien dans le cadre de l'accord de Washington avec Caracas
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 02:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Georgina McCartney et Arathy Somasekhar

Valero VLO.N a acheté une cargaison de pétrole brut vénézuélien, ont déclaré deux sources mercredi, la première transaction conclue par un raffineur américain de la côte du Golfe dans le cadre de l'accord de Washington avec Caracas pour acheter jusqu'à 50 millions de barils de brut du pays sud-américain.

Valero a acheté le brut à la maison de commerce Vitol, a déclaré l'une des deux sources. Le brut a été négocié pour livraison sur la côte américaine du Golfe du Mexique avec une décote d'environ 8,50 à 9,50 dollars par rapport au brut Brent

LCOc1 , ont déclaré les deux sources.

Alors que Valero a déjà acheté du brut vénézuélien par l'intermédiaire de Chevron CVX.N , partenaire de la compagnie pétrolière d'État vénézuélienne, cet accord marquerait le premier achat auprès de maisons de commerce qui n'ont été autorisées que ce mois-ci à commercialiser du brut en provenance du Venezuela.

Les offres de brut lourd Merey, fleuron vénézuélien, aux raffineurs américains ont commencé la semaine dernière avec une décote de 6 à 7,50 dollars par baril par rapport au Brent.

Avant l'imposition des sanctions en 2019, plusieurs grandes raffineries américaines de la côte du Golfe du Mexique achetaient et traitaient environ 800 000 barils par jour de pétrole lourd vénézuélien, selon les données du gouvernement américain.

