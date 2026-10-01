Valeo va fournir à Nissan une plateforme conçue pour intégrer des capacités de conduite basées sur l'IA

Valeo VLOF.PA va fournir à Nissan 7201.T une plateforme matérielle et logicielle conçue pour intégrer des capacités de conduite basées sur l’intelligence artificielle (IA), afin d'accompagner le nouveau programme de technologie d'aide à la conduite autonome ProPILOT du constructeur automobile japonais, a déclaré jeudi l'équipementier automobile français.

"Ce projet démontre la capacité de Valeo à combiner un portefeuille complet de capteurs, de puissants calculateurs et une expertise logicielle avec une IA de pointe", souligne Marc Vrecko, directeur général de la Division Valeo Brain, cité dans un communiqué du groupe.

Valeo intégrera ses capteurs avancés, son calculateur ADAS et le logiciel "Wayve AI Driver" dans une solution "clé en main" pour les futurs véhicules Nissan et associera sa plateforme matérielle et logicielle haute performance à la technologie AI Driver de Wayve WYVE.PM , selon le communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)