Valeo va devoir maîtriser ses objectifs selon Jefferies
information fournie par AOF 19/11/2025 à 15:54

(AOF) - Valeo (+0,71%, à 12,14 euros) est dans le vert après avoir aligné quatre baisses consécutives pour une perte cumulée de 4,33%. A la veille de la journée investisseurs de l’équipementier automobile, Jefferies a dévoilé ses attentes. Le premier constat de la banque d’investissement américaine est que la société a réalisé des progrès cette année dans un contexte difficile. Mais, toujours selon les analystes, sa tâche la plus délicate sera de définir des objectifs à la fois réalistes tout en mettant en évidence le potentiel d’amélioration.

De grandes surprises sont toutefois peu probables, estime Jefferies.

L'équipementier automobile devrait mettre en avant ses capacités technologiques dans les SDV (Software defined vehicle), l'autonomie, son positionnement concurrentiel en Chine, mais il devrait surtout dévoiler des objectifs de croissance plus réalistes que ceux présentés lors du dernier plan stratégique.

Dévoilé en février 2022 et couvrant la période 2021-2025, le plan Move Up avait pour objectifs la génération d'un chiffre d'affaires d'environ 27,5 milliards d'euros en 2025, dont environ 24 milliards d'euros au titre des ventes de première monte. La marge d'Ebitda était quant à elle attendue à 14,5%, et la marge opérationnelle à 6,5% du chiffre d'affaires.

Lors de la publication des revenus du troisième trimestre le 23 octobre dernier, Valeo avait confirmé ses objectifs annuels, qui sont bien en-deçà des prévisions de février 2022 : un chiffre d'affaires annuel d'environ 20,5 milliards d'euros, soit 7 milliards d'euros de moins que la prévision du plan stratégique. Quant à la marge opérationnelle elle est espérée entre 4,5 et 5,5% du chiffre d'affaires, soit entre 1 et 2 points de moins que lors de la présentation du plan stratégique. Seul l'objectif de marge d'Ebitda semble encore atteignable avec un objectif 2025 compris entre 13,5 et 14,5% des revenus, contre 14,5% en février 2022.

Les analystes de Jefferies estiment que Valeo devrait dévoiler un objectif de taux de croissance moyen de 4 à 6% de ses ventes à moyen terme, et une cible de marge opérationnelle à moyen terme entre 6,5 et 8%.

