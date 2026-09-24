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Valeo se diversifie dans les moteurs pour drones en Auvergne-Rhône-Alpes
information fournie par Zonebourse 24/09/2026 à 10:37
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L'équipementier automobile poursuit sa stratégie "beyond auto" ("au-delà de l'automobile") en transposant ses technologies vers le secteur aéronautique. Christophe Périllat, directeur général de Valeo, et Laurent Wauquiez, député de la Haute-Loire et Conseiller spécial de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, ont officialisé le lancement de la production de moteurs électriques pour drones sur le site de Sainte-Florine (Haute-Loire).

Destinée aux applications civiles et de défense, cette nouvelle gamme de moteurs électriques s'appuie sur les briques technologiques développées par Valeo pour l'automobile. Ces équipements présentent la particularité de fonctionner sans terres rares lourdes, une spécificité technique conçue pour sécuriser la chaîne d'approvisionnement et réduire la dépendance stratégique.

Le site de Sainte-Florine regroupe l'ensemble des compétences nécessaires à la fabrication de ces composants, incluant l'assemblage, l'injection plastique et la production de cartes électroniques.

Ce projet industriel bénéficie d'un soutien financier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour l'implantation de la nouvelle ligne de production dédiée. Faisant suite à la signature d'un premier contrat formalisé en juillet 2026, la fabrication industrielle des moteurs doit débuter au premier trimestre 2027.

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