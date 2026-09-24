France : le moral des ménages toujours dégradé en septembre, selon l'Insee

( AFP / SEBASTIEN DUPUY )

Le moral des ménages français est resté stable en septembre, toujours "dégradé" et en dessous de sa moyenne de long terme, indique l'Insee jeudi dans son enquête mensuelle de conjoncture.

L'indicateur reflétant les opinions sur différents aspects de la vie économique des ménages s'est établi à 86 ce mois-ci, au même niveau que les deux derniers mois, assez loin de sa moyenne longue période de 100.

L'indicateur de moral (ou de "confiance" selon l'Insee) des ménages reflète à la fois leur opinion sur le niveau de vie récent et futur en France, leur situation financière personnelle, récente et à venir, sur le chômage et sur l'opportunité de faire des achats importants.

Contrairement au mois d'août, le climat de l'épargne s'est dégradé, se repliant de quatre points, à 121. "Il se maintient toutefois nettement au-dessus de sa moyenne" de long terme, souligne l'Insee.

En septembre, la part des ménages qui considèrent que les prix ont fortement augmenté est en nette hausse, et la part des ménages estimant que les prix "vont accélérer" au cours des prochains mois augmente également.

L'opinion des ménages sur leur situation financière future continue de se dégrader, perdant un point.

En revanche, la proportion de ménages estimant qu'il est opportun, dans la situation économique actuelle, de faire des achats importants remonte légèrement, bien qu'encore loin de sa moyenne de long terme.

Par ailleurs, les ménages sont un peu moins pessimistes qu'en août concernant le niveau de vie en France : l'opinion sur le niveau de vie futur rebondit légèrement, de deux points, tandis que les craintes concernant l'évolution du chômage se replient.