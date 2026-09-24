Schneider Electric signe un accord de 1,2 milliard d'euros pour acquérir Shelly Group

schneider electric (crédit photo : schneider electric groupe )

Schneider Electric SCHN.PA va lancer une offre publique d'acquisition volontaire sur le groupe bulgare de domotique Shelly Group, a annoncé jeudi le fabricant français d'équipements électriques, via une opération en numéraire au prix de 70 euros par action.

L'offre valorise Shelly à environ 1,2 milliard d'euros, soit une prime de 27% par rapport au cours de référence non influencé au 28 juillet 2026 et de 22% par rapport à son cours de référence actuel, et devrait être finalisée d'ici au premier trimestre 2027, selon un communiqué de Schneider Electric.

Elle a été favorablement accueillie par Shelly et ses fondateurs, Dimitar Dimitrov et Svetlin Todorov, qui détiennent collectivement environ 57% des parts et ont accepté, sous certaines conditions, de céder leurs actions dans le cadre de l'opération, peut-on lire dans le communiqué.

L'offre sera soumise à un seuil minimum d'acceptation de 95% du capital social et ne sera couronnée de succès que si ce seuil est atteint ou dépassé, précise Schneider Electric.

Cette opération permettrait au groupe français de renforcer sa présence sur le marché de la maison connectée, où il est en concurrence avec son compatriote Legrand LEGD.PA , l'entreprise suédoise Plejd et la société suisse ABB ABBN.S .

Les actions Shelly, cotées à Francfort et à Sofia, gagnaient plus de 4% vers 08h55 GMT, tandis que le titre Schneider Electric restait quasi-stable (+0,02%) au même moment à la Bourse de Paris.

Les analystes ont qualifié cette acquisition de modeste pour Schneider, dont la capitalisation boursière s'élève à environ 165 milliards d'euros.

Selon Mark Fielding, analyste chez RBC Capital Markets, il s'agit d'une "acquisition complémentaire judicieuse qui s'inscrit dans la continuité de (la stratégie de Schneider) en matière de bâtiments intelligents", soulignant dans un courriel que le prix représentait moins de 1% de la capitalisation boursière du groupe, avec une contribution au résultat d'exploitation d'un ordre de grandeur similaire.

Shelly, qui propose des prises, des compteurs, des serrures et des caméras connectés ainsi que des services cloud, a vu son chiffre d'affaires progresser de plus de 40% par an depuis 2022.

Jefferies a indiqué dans une note que cette opération présentait "une solide justification et un fort potentiel de synergies" avec l'activité résidentielle de Schneider, qui représente environ un tiers de son exposition au secteur du bâtiment.

(Rédigé par Coralie Lamarque, avec Nathan Vifflin et Basile Day, édité par Augustin Turpin)