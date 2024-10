Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Valeo: renforce son partenariat avec TotalEnergies information fournie par Cercle Finance • 18/10/2024 à 09:57









(CercleFinance.com) - TotalEnergies et Valeo annoncent le renforcement de leur partenariat en vue de développer des solutions innovantes pour optimiser la performance des batteries de véhicules électriques tout en réduisant l'empreinte carbone du véhicule. Cette annonce a été faite à l'occasion du Mondial de l'Auto de Paris.



Ce partenariat concerne en particulier le développement d'une solution innovante de refroidissement pour les batteries des véhicules électriques et l'amélioration et l'optimisation du véhicule électrique du futur grâce à un fluide unique.



' Nous avons atteint l'étape où nous étendons notre coopération en prenant en compte non seulement la batterie, mais aussi tous les composants du groupe motopropulseur pour atteindre le plus haut niveau d'optimisation thermique. Cette collaboration est au coeur de la stratégie d'innovation de Valeo pour relever le défi d'une mobilité électrique abordable, robuste et à faible empreinte carbone ', a déclaré Christophe Delhovren, Directeur Technique de la Division Power de Valeo.





