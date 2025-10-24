Valeo, plus forte hausse du SBF 120 et du SRD à la mi-séance du vendredi 24 octobre 2025

(AOF) - Valeo (+8,12% à 11,85 euros)
Valeo brille ce vendredi après avoir dévoilé un chiffre d'affaires du troisième trimestre de près de 5 milliards d'euros, en croissance de 3,5% à périmètre et taux de change constants. Par zone géographique, l'Europe affiche une surperformance tandis que la Chine s'améliore et réduit significativement son écart de performance avec le marché chinois automobile. Sur cette base, les objectifs 2025 sont confirmés avec un chiffre d'affaires à environ 20,5 milliards d'euros, un Ebitda compris entre 13,5 et 14,5% du chiffre d'affaires, et une marge opérationnelle de 4,5% à 5,5%.
