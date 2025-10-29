 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 197,74
-0,23%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

UBS surpasse les attentes au 3T grâce à la banque d'affaires
information fournie par Boursorama avec AFP 29/10/2025 à 08:16

( AFP / FABRICE COFFRINI )

( AFP / FABRICE COFFRINI )

La banque suisse UBS a publié mercredi des résultats bien meilleur qu'attendu pour le troisième trimestre, dopés par la dissolution de provisions pour litiges et par la forte activité dans les fusions et acquisitions qui ont soutenu sa banque d'affaires.

Au troisième trimestre, le géant bancaire a dégagé un bénéfice net de près de 2,5 milliards de dollars (2,1 milliards d’euros), en hausse de 74% par rapport à la même période un an plus tôt, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Son bénéfice net a notamment été également gonflé par la dissolution de provisions pour litiges à hauteur de 668 millions de dollars.

Son produit d'exploitation, l'équivalent de son chiffre d'affaires, a quant à lui augmenté de 3% par rapport au troisième trimestre 2024, approchant de 12,8 milliards de dollars.

Comme les grandes banques d'affaires américaines, UBS a bénéficié de la forte activité dans les fusions et acquisitions durant le troisième trimestre qui ont fait grimper ses commissions dans les activités de conseils de sa banque d'investissements.

Les revenus de sa banque d'affaires se sont accrus de 23% par rapport au troisième trimestre 2024, à 3,2 milliards de dollars.

Par comparaison, les analystes interrogés par l’agence suisse AWP tablaient en moyenne sur un bénéfice de 1,1 milliard de dollars et un produit d’exploitation de 11,8 milliards.

Le groupe s'est néanmoins montré prudent pour le quatrième trimestre. "Les valorisations de la plupart des classes d’actifs sont élevées" et si "les investisseurs restent engagés", ils cherchent "de plus en plus à couvrir les risques baissiers, notamment lors des pics de volatilité sur les marchés", observe UBS dans le communiqué.

"L'ambiance peut vite changer et les perspectives être mises à rude épreuve", ajoute la banque. Parmi les incertitudes, la banque cite entre autres le risque d'un arrêt "prolongé" des activités gouvernementales aux Etats-Unis qui pourrait "retarder les activités des marchés de capitaux".

Durant le trimestre, UBS a continué à avancer dans l'intégration de Credit Suisse, réalisant environ 900 millions de dollars d'économies supplémentaires, ce qui porte la réduction cumulée des coûts à 10 milliards de dollars, soit 77% de l'objectif de 13 milliards de dollars visé pour fin 2026.

Fusions / Acquisitions
Résultats d'entreprise

Valeurs associées

UBS GROUP
30,920 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • De la fumée s'élève après une frappe de l'armée israélienne dans le nord de la bande de Gaza, vue depuis le sud d'Israël, le 29 octobre 2025 ( AFP / FADEL SENNA )
    Au moins 50 morts dans des frappes israéliennes à Gaza
    information fournie par AFP 29.10.2025 09:05 

    La Défense civile à Gaza a annoncé mercredi la mort d'au moins 50 Palestiniens dans des frappes menées par Israël après une attaque mortelle contre un de ses soldats, ravivant chez les habitants la peur d'une reprise de la guerre. Mercredi matin, des panaches de ... Lire la suite

  • Des personnes tentent de dégager une voiture engloutie par la boue à la recherche de victimes, après les inondations qui ont frappé la région de Valence, le 1er novembre 2024 à Paiporta, en Espagne ( AFP / Manaure Quintero )
    Espagne: hommage national et tensions politiques pour le premier anniversaire des inondations de Valence
    information fournie par AFP 29.10.2025 08:53 

    L'Espagne rend un hommage solennel mercredi dans des "funérailles d'Etat" aux plus de 230 personnes disparues il y a un an, jour pour jour, dans des inondations qui restent la pire catastrophe naturelle du pays depuis des décennies. Douze mois après, de nombreuses ... Lire la suite

  • Siège du LSEG (London Stock Exchange Group) à Londres
    L'Europe attendue sur une note prudente avant la Fed et la "tech" américaine
    information fournie par Reuters 29.10.2025 08:48 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse mercredi à l'ouverture, alors que les investisseurs se préparent à la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) et à une nouvelle série de résultats ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 29.10.2025 08:48 

    * STELLANTIS STLAM.PA - Le constructeur franco-italien a annoncé mardi un partenariat dans le domaine des robotaxis avec le géant américain de la technologie Nvidia NVDA.O , l'entreprise de VTC Uber Technologies UBER.N et le groupe taïwanais de produits électroniques ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank