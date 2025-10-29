Mercedes-Benz: chute du bénéfice net de 30,8% au 3T, pénalisé par le recul des ventes et les droits de douane

( AFP / ALEXANDRA BEIER )

Le constructeur de voitures haut de gamme Mercedes-Benz a fait état mercredi d'une nouvelle chute de son bénéfice net au troisième trimestre, toujours plombé par le recul de ses ventes, surtout en Chine, et par les droits de douane américains.

Le groupe allemand a dégagé un bénéfice de 1,19 milliard d'euros, en baisse de 30,8% sur un an, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Il s'agit du 9e trimestre consécutif en recul, après trois années de profits spectaculaires qui ont succédé aux restrictions sanitaires de 2020.

De juillet à septembre, le groupe de Stuttgart a subi une baisse de ses ventes de voitures dans le monde de 12% sur un an.

Elle est particulièrement marquée en Chine (-27%), son marché principal, où les constructeurs allemands subissent depuis deux ans la chute de leurs ventes, concurrencés par les marques locales comme BYD, surtout sur les modèles électriques.

Les livraisons ont également chuté aux Etats-Unis (-17%), où, comme ses concurrents, le groupe est frappé depuis le printemps par une hausse des droits de douane sur les voitures fabriquées en Europe, d'abord à 27,5% en avril, puis à 15% à partir d'août, contre seulement 2,5% précédemment.

Bien que le groupe possède une usine en Alabama, il continue d'exporter une partie de sa production vers les Etats-Unis.

En conséquence de ces droits de douane, Mercedes avait annoncé cet été réviser ses prévisions annuelles à la baisse, tablant sur des ventes "nettement" inférieures à celles de l'an dernier, ainsi que sur une marge opérationnelle des ventes de voitures comprise entre 4% et 6%, contre 6% et 8% précédemment.

Au troisième trimestre, ça marge a atteint seulement 4,8%, contre 7,3% au premier trimestre et 5,1% au deuxième.

Le trimestre est également pénalisé par une hausse des coûts dus au plan de restructuration engagé par le groupe qui souhaite réduire ses dépenses pour retrouver ses marges d’antan.

La filière automobile, pilier de l'économie allemande et deuxième employeur industriel du pays, est également confrontée au coût du virage électrique, plus lent que prévu.

Le PDG de Mercedes, Ola Källenius, également à la tête du lobby européen des constructeurs (ACEA), a appelé cet été l'Union européenne à reporter l'interdiction de la vente des véhicules à essence en 2035.

Son appel est partagé par la plupart des constructeurs européens, rejoints par le chancelier allemand Friedrich Merz, qui a déclaré en octobre "tout faire" pour lever cette interdiction.

Ce trimestre, les ventes de voitures électriques du groupe ont toutefois retrouvé des couleurs avec une hausse de 9% sur un an, après des mois de baisse, renforcées par les ventes du nouveau coupé sportif électrique CLA.