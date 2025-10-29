Baisse de 3% du CA trimestriel chez Sopra Steria
information fournie par Zonebourse 29/10/2025 à 08:17
Le groupe de services informatiques souligne cependant un retour à la croissance dans le secteur aéronautique, ainsi qu'une poursuite de l'amélioration en France avec une activité à l'équilibre sur le trimestre écoulé.
Sopra Steria ajoute que sa performance a été marquée par le décalage de la montée en charge d'un important programme dans le domaine de la défense au Royaume-Uni, programme qui 'est lancé et offre des perspectives de croissance dès 2026'.
Confirmant anticiper une croissance organique positive du chiffre d'affaires au 4e trimestre, il maintient ses objectifs 2025, dont une croissance organique du chiffre d'affaires entre -2,5 et +0,5% et un taux de marge opérationnelle d'activité entre 9,3 et 9,8%.
Valeurs associées
|137,9000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
