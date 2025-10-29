Mondelez a de nouveau subi les cours élevés du cacao au 3T

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le groupe agroalimentaire américain Mondelez International (biscuits Lu et Oreo, chocolats Milka et Côte d'Or) a de nouveau pâti des cours élevés du cacao, qui ont atteint un record au troisième trimestre et fait fondre son bénéfice, également amputé par des éléments exceptionnels.

Le PDG du groupe, Dirk Van de Put, a souligné dans un communiqué mardi que l'impact du coût du cacao avait pesé sur la période allant de juillet à septembre, qui a correspondu aux plus gros approvisionnements du groupe sur l'année.

Bien que redescendu sensiblement depuis mai, le prix de cette ressource essentielle au géant du biscuit et de la confiserie reste élevé par rapport à sa moyenne historique.

"Bien que nous anticipions une poursuite des conditions difficiles" sur "certains marchés, la récente modération des prix du cacao nous donne de l'espoir, tout comme les signes prometteurs d'une bonne récolte cet automne", a-t-il ajouté.

Au troisième trimestre, le groupe de Chicago (Illinois) a dégagé un chiffre d'affaires en hausse de 6% sur un an à 9,74 milliards de dollars et réalisé un bénéfice net de 743 millions, en baisse de 13%.

S'il a fait mieux que les 9,68 milliards attendus par le consensus des analystes de FactSet pour son chiffre d'affaires, il n'a en revanche pas satisfait les attentes avec son bénéfice net puisque le marché attendait 918 millions.

Dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de la Bourse de New York, l'action Mondelez chutait de près de 5%.

Le bénéfice net a été affecté par des effets défavorables liés à une acquisition, à une perte liée au dispositif de retraite au Canada et à des effets de calendrier.

Ces éléments ont été en partie compensés notamment par l'impact des taux de change et du plan de réduction des coûts, explique Mondelez, dans son communiqué.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels - référence pour les marchés -, le bénéfice net s'établit à 73 cents soit un recul de 24% sur un an. Le consensus anticipait 71 cents.

Dans ces circonstances, sa marge opérationnelle a glissé sur un an de 12% à 7,6%.

Mondelez a transmis des prévisions pour l'ensemble de l'exercice, prévenant qu'il évoluait dans un "contexte de volatilité plus forte que d'habitude, due entre autres aux incertitudes géopolitiques, commerciales et réglementaires et aux prix des matières premières".

Il anticipe une croissance supérieure à 4% de son chiffre d'affaires organique et à une baisse "d'environ 15%" de son bénéfice net par action à données comparables (changes constants).

Avant la publication de mardi, le consensus était respectivement de 38,47 milliards et de 3,90 dollars.